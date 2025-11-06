Filtran audio de Silvia Pinal: presuntamente fue maltratada por enfermera

Silvia Pinal Es una de las máximas actrices del cine mexicano (Ricardo Castelan)

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024, tras un cuadro que incluyó infección urinaria, arritmia y neumonía. Durante sus últimos meses, se encontraba bajo cuidado médico constante y, de acuerdo con las declaraciones de algunos medios, la enfermera denunciada ocupaba el turno nocturno, lo que habría complicado el seguimiento familiar directo del estado de la actriz.

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, se ha dado a conocer un audio que, según fuentes, revela momentos de tensión entre la actriz y la enfermera que la atendía. En la grabación, se escuchan voces que interrumpen a la actriz en estado vulnerable, exigiéndole silencio y reprendiéndola de forma abrupta.

En uno de los fragmentos, la enfermera le dice con firmeza:

“¡Silencio!”,

a lo que Pinal responde débilmente: “¿Qué?”

Luego la cuidadora insiste: “Usted, señora Pinal… está hable y hable y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, por favor.”

Y en otro momento: “¡Silencio, por favor!”

Finalmente, se escucha que Pinal contesta resignada: “Bueno, buenas noches, nos vemos al rato.”

Cuidados y cuestionamientos sobre la actriz Silvia Pinal

La filtración del audio ha despertado nuevamente preguntas sobre las condiciones del cuidado que recibió la actriz en sus últimos días, así como sobre la supervisión de su entorno médico y su familia. Hasta ahora, la familia Pinal no ha emitido un comunicado oficial respecto al contenido del audio.

Especialistas en derechos de adultos mayores señalan que casos como este requieren investigación institucional, ya que implican vulnerabilidad, posible abuso de poder y obligaciones de cuidado formal. La filtración del audio podría servir como evidencia para abrir un proceso de revisión.