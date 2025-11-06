Julio César Chávez habla de su amistad con narcos: “finísimas personas”

"Han sido buenas personas conmigo" Confesó el campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, en entrevista con Adela Micha. (Cuartoscuro y redes sociales de Julio Cesar Chávez)

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, uno de los máximos exponentes del deporte en nuestro país, habló recientemente en una entrevista con Adela Micha sobre su relación con los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo Guzmán, e Ismael “El Mayo” Zambada García, a quienes calificó como “finísimas personas”.

El boxeador, oriundo de Sonora, generó polémica tras las confesiones que ha realizado en diversas ocasiones, donde relata el vínculo amistoso que tuvo con líderes de cárteles del narcotráfico en México, calificando como “finísimas personas” a El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, quienes fueron líderes del Cártel de Sinaloa, una organización criminal, transnacional mexicana establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa.

El deportista ha expresado abiertamente su relación amistosa con integrantes del crimen organizado. Sin embargo, en entrevista con Adela Micha enfatizó que eso no significa que tenga algún vinculo laboral más allá del amistoso.

Chávez confesó conocer a “Los Chapitos”, pero negó que su hijo tuviera vínculos con ellos.

Tras el arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos por agentes de inmigración y su orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, su padre, también conocido como "El Cesar del Boxeo", explicó que conoce a Los Chapitos, también conocidos como “Los menores” o “La Chapiza”, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenido en el Centro Penitenciario y Administrativo de Máxima Seguridad en Florences.

Sin embargo, el exboxeador mexicano, detalló que su hijo no tiene un vínculo laboral directo con el cártel, en la entrevista que tuvo recientemente con la periodista mexicana, Adela Micha.

¿Por qué se relacionaba a Julio César Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa?

Julio César Chávez Carrasco, hijo del legendario exboxeador y campeón mundial en diversas categorías, es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Tras su detención en Estados Unidos, surgieron hipótesis de que el exboxeador habría agredido a ciertas personas por órdenes de integrantes de grupos delictivos y cárteles de la droga.

Al respecto, Julio César Chávez padre aprovechó para aclarar una de las supuestas acusaciones a su hijo Chávez Jr. por presuntos nexos con el cartel de Sinaloa.

Según investigaciones de Milenio, Chávez Jr. habría golpeado a un sujeto por órdenes de “El Nini”, cuyo nombre real es Néstor Isidro Pérez Salas, un exnarcotraficante mexicano y jefe de seguridad de Los Chapitos, además de amigo del cantante Peso Pluma.

No obstante, Chávez padre afirmo que, en realidad, su hijo fue obligado a hacerlo: “Aquella gente lo anda llamando, y pues si no vas, te llevan”, aseguró el deportista en entrevista con Adela Micha.