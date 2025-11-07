Resultados Melate, Revancha y Revanchita 7 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4132

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 7 de noviembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4132, celebrado la noche de este miércoles 7 de noviembre de 2025, captura la atención de miles de jugadores en México ante la posibilidad de ganar una de las bolsas más jugosas del calendario. Aquí podrás consultar los números ganadores.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4132?

La recompensa principal llegó a 378.7 millones de pesos, cifra que se construyó después de múltiples ediciones sin ganador de primer lugar. La ausencia de aciertos previos intensificó el interés del público, estimulando no sólo a los jugadores habituales, también a nuevos participantes atraídos por la magnitud del premio.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4132

La transmisión oficial se realiza desde el canal de YouTube de la Lotería Nacional, plataforma que concentró a una audiencia expectante desde los minutos previos. Las imágenes de las esferas girando y los números emergiendo marcaron el punto álgido de la noche para miles de espectadores.

Para quienes no pudieron seguir el evento en directo, la grabación íntegra permanecerá disponible en el mismo canal.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4132?

Como ocurre cada miércoles y domingo, la cita inició puntualmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El dinamismo del juego combina simplicidad y emoción. Para concursar, cada persona selecciona de seis a diez números dentro del rango numérico que abarca del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis esferas principales y un número adicional, conocido como complementario, clave para la asignación de categorías secundarias de premio.

Un rasgo distintivo de la mecánica es que el mismo boleto habilita la participación automática en Revancha y Revanchita, dos sorteos adicionales que amplifican las oportunidades de ganar sin requerir un registro por separado.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4132?

Existen diversas vías oficiales para verificar los números ganadores y confirmar si un boleto resulta premiado. Los jugadores pueden ingresar a la página web de la Lotería Nacional, acudir a puntos de venta autorizados o usar el verificador digital, herramienta que permite validar el folio del boleto en segundos y sin intermediarios.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

La estructura de precios ofrece flexibilidad según el alcance que busque cada jugador. El acceso al sorteo principal tiene un valor de 15 pesos, con la posibilidad de sumar Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos más, llevando la apuesta total a 30 pesos para participar en las tres modalidades.