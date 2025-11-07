Stranger Things Experience CDMX 2025: Fechas, lugar y cómo registrarte

Stranger Things Experience La experiencia inmersiva que te lleva al mundo de Stranger Things finalmente llega a la Ciudad de México. (strangerthings.experience)

Cuando los hermanos Matt y Ross Duffer presentaron la propuesta de Stranger Things a Netflix, poco sabrían del inmenso éxito que traería la historia de un grupo de amigos excluidos que enfrentarían los terrores de Calabozos y Dragones en la realidad de su misterioso pueblo Hawkins.

Sin embargo, con cuatro temporadas número uno en lista de reproducción y una quinta en fila, que será el desenlace de la historia, Stranger Things se posiciona como una de las series más exitosas de la última década.

Debido a que tal renombre no debía ser desperdiciado y con el propósito de entregar a fans de la serie una experiencia cercana a la historia que tanto disfrutan, Netflix creó “Stranger Things: The Expierence”.

Este evento inmersivo adentra a los fanáticos y fanáticas en el universo de la popular serie. Ha sido un éxito en Londres, Nueva York, Río de Janeiro, ¡y finalmente llega a México!

No pierdas tu lugar en la experiencia tenebrosa de los laboratorios de Hawkins o el arcade de la década ochentera; aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿En qué lugar de CDMX montarán Stranger Things Experience?

El sitio encargado de recibir los misterios de Hawkins en su suelo, será Expo Reforma, edificio de eventos ubicado en Avenida Morelos 67, de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las estaciones de metrobús más cercanas al evento son Expo Reforma, de la línea 4, y Glorieta de Colón en la línea 7.

La fecha específica de este evento inmersivo no ha sido revelada, pero el sitio oficial del proyecto Stranger Thins: The Experience señala que estará disponible a partir de diciembre de 2025.

Boletos para Stranger Things The Experience México: ¿Cómo adquirirlos y cuáles son los costos?

Ingresa a la página oficial del evento, Stranger Things Experience CDMX, cuyo registro para la lista de espera está activo; al registrarte, podrás recibir en tu correo electrónico información de preventa de boletos durante los días previos a la venta general.

En el sitio, también hallarás una cuenta regresiva para el comienzo de la venta general de boletos, la cual tendrá inicio el día miércoles 12 de noviembre a las 12:00 AM, hora del centro de México.

El costo de los boletos será revelado hasta el día de la venta general, no obstante, usuarios y usuarias en las redes sociales han especulado que el precio —tomando en consideración las cifras en países antes visitados— será alrededor de $600 o $900 pesos mexicanos por persona.

¿Qué ofrece Stranger Things: The Experience?

El evento es una experiencia inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en el héroe o heroína de tu propia historia.

La actividad interactiva tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos, en la cual podrás viajar a los años ochenta y enfrentarte a los desafíos inspirados en la trama de la serie; también, podrás obtener poderes durante la narrativa del juego e interactuar con los personajes de la historia.

Esta experiencia combina efectos especiales, tecnología 3D y un reparto actoral que interactúa con los y las visitantes del evento.

Los escenarios que resaltan son el Laboratorio Hawkins, donde podrás presenciar la creación de experimentos tenebrosos y luchar con poderes telequinéticos.

Mix-tape, por otra parte, te lleva por un recorrido completamente ochentero que recrea sitios emblemáticos de la serie, tales como el Palace Arcade, la heladería Scoops Ahoy! y la pizzería Surfer Boy Pizza; en esta zona, podrás disfrutar de comida y bebidas temáticas.

“Es una forma única de sumergirse en el universo de Stranger Things y convertirse en parte de la historia”, explicó Greg Lombardo, jefe de Experiences en Netflix.