Árbol de Navidad de Bob Esponja: Horarios y en dónde puedes visitar la experiencia temática inmersiva

El árbol de Navidad de Bob Esponja en Toreo Foto: @toreopc

La temporada navideña está prácticamente a la vuelta de la esquina y los adornos de Navidad ya se empiezan a ver por doquier. Asimismo, las actividades recreativas por esta temporada también están a punto de comenzar con sus agendas y actividades. Entre las primeras experiencias se encuentra el Árbol de Navidad de Bob Esponja.

Esta actividad va dedicada para todos los entusiastas de esta serie de Nickelodeon que buscan comenzar el mes de diciembre con experiencias navideñas. Asimismo, esta actividad coincide con el lanzamiento de “Bob Esponja: En búsqueda de los pantalones cuadrados”, que llegará a los cines el 25 de diciembre, día de Navidad.

¿En dónde estará el Árbol de Navidad de Bob Esponja?

Esta experiencia inmersiva estará disponible en Toreo Parque Central con dos etapas que brindarán a los usuarios horarios distintos.

En la primera etapa, la experiencia estará disponible para el público hasta el 18 de diciembre y estará disponible de viernes a domingo en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

La segunda etapa será a partir del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026,el espacio abrirá todos los días en el mismo horario

¿Hasta cuándo estará disponible el Árbol de Navidad de Bob Esponja?

El árbol fue inaugurado este sábado, sin embargo, estará disponible hasta el próximo 6 de enero de 2026.

¿Qué actividades habrá en esta experiencia inmersiva?

Aparten alguna fecha, ya que durante la temporada navideña habrá muchas actividades para los asistentes, entre las que destacan el subirte a un trineo conducido por medusas, hacer burbujas de verdad, enviar tu carta a Santa Claus en una botella de vidrio, tomarte fotos dentro de una burbuja gigante, comprar souvenirs en la tienda de merch oficial, tocas un piano gigante con los pies, entre otras cosas.

La recomendación es anticipar tus tiempos, dado que el acceso estará sujeto a la cantidad de gente que acuda a esta experiencia.