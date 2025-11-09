¿Quién es el Dr. Miguel Padilla? El médico influencer que besó a Karina Torres

Dr. Miguel Padilla el influencer que besó a Kari Torres Especial

¡Love is in the air!, dicen por ahí, y esta frase también aplica para la influencer Karina Torres, miembro del clan de Las Perdidas, luego de protagonizar un video que se está popularizando en redes en donde se da un apasionado beso con un joven de aspecto atlético.

Durante un evento público en el que participaba la influencer, el joven identificado en redes como Miguel Padilla la besó frente al público. El vídeo se viralizó casi de inmediato, y la frase que lo acompañó en sus redes: “Conocí a mi crush”, encendió la imaginación de sus seguidores.

El escenario fue un evento en el que Karina Torres estaba en el escenario junto a Paola Suárez, también de Las Perdidas. Padilla participó, se acercó, dio el beso y acto seguido publicó en sus historias de Instagram la foto con el mensaje: “Conocí a mi crush”.

Tras el beso, la reacción de Karina fue de sonrisa, de limpiarse el labial, y de bromear sobre un segundo acercamiento no consumado. El público entorno reaccionó entre aplausos y sorpresa.

¿Quién es el Dr. Miguel Padilla?

Miguel Padilla es un joven médico mexicano que ha sabido construir una voz en redes sociales más allá del instrumental clínico. Quizás lo que más destaca de su perfil es su faceta de divulgador de salud sexual, bienestar general e incluso aprendizaje de idiomas.

Egresado de la carrera de Medicina, comenzó a ganar visibilidad durante la pandemia de 2020, mezclando humor con contenido educativo; en sus propias palabras: “Vengo del barrio y desde abajo… estamos acá para intentarlo con el corazón”.

Hoy suma millones de seguidores — más de 2 millones en Instagram y alrededor de 8 millones en TikTok.

Y su perfil no se limita a la salud, también abrió un canal de YouTube para enseñar idiomas bajo el nombre “Soy Miguel Idiomas”, un proyecto que ya acumula cerca de 4 millones de suscriptores.

Todo esto lo posiciona como un influencer híbrido: profesional de salud + creador de contenido + “guru” de estilos de vida. Y con ello viene una audiencia que espera autenticidad, transparencia… y, a veces, sorpresas.

Hasta ahora, ni Padilla ni Torres han dado declaraciones extensas sobre el significado del beso o si existe un vínculo sentimental formal. El silencio ha sido una estrategia común en estos círculos: mantener un poco de misterio, dejar que las interpretaciones circulen.