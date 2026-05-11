Resultados del Chispazo clásico hoy 11 de mayo de 2026: números ganadores del sorteo 12000 (Lotería Nacional)

Este lunes se llevará a cabo el sorteo 12,000 del Chispazo Clásico. Un número interesante; el sorteo electrónico más sencillo de jugar de la Lotería Nacional aumenta un dígito inicial en la cadena de números que prometen un golpe de suerte a sus compradores.

Para todos los entusiastas del Chispazo Clásico, aquí te estaremos compartiendo los resultados del sorteo de este lunes 11 de mayo de 2026 en cuanto sean actualizados en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Resultados del Chispazo clásico 12000: combinación ganadora del juego de hoy lunes 11 de mayo

El sorteo 12000 del Chispazo Clásico se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas de este lunes 11 de mayo. Los números ganadores serán revelados durante la transmisión oficial de la Lotería Nacional y aquí te estaremos compartiendo los números ganadores de hoy en cuanto sean actualizados.

¿Dónde ver la transmisión del Chispazo clásico en vivo?

La transmisión del Chispazo Clásico puede seguirse a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde diariamente se difunden los resultados de los distintos sorteos electrónicos.

Además, el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional comparte en tiempo real las transmisiones de cada concurso, incluyendo el Chispazo Clásico y el Chispazo de las Tres.

¿Cómo se juega el Chispazo Clásico?

El Chispazo cuenta con dos sorteos diarios: el “de las Tres” y el “Clásico”. En ambos casos, los jugadores deben elegir cinco números de un total de 28 disponibles.

Gracias a su dinámica rápida y sencilla, este juego de azar se mantiene como uno de los más populares entre quienes participan cotidianamente en los sorteos de la Lotería Nacional.

¿Cuánto dinero se puede ganar en Chispazo?

El premio del Chispazo cambia en cada sorteo debido a que depende de la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden obtener premios de acuerdo con la cantidad de aciertos logrados en su combinación.

Quienes consiguen cinco aciertos obtienen el premio principal, mientras que también existen ganancias variables para quienes acierten cuatro o tres números. En el caso de dos coincidencias, el premio corresponde a una cantidad fija menor.