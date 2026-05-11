Exatlón México, Blindaje Varonil: ¿Quién gana hoy 11 de mayo? Conoce quién gana hoy en Exatlón y quién se irá al Duelo de Eliminación el martes (Exatlón México)

Previo a la Gran Final de Exatlón México, cuatro hombres y cuatro mujeres tendrán que competir una vez más para evitar ir al Duelo de Eliminación del martes y obtener el blindaje; conoce quién gana hoy en Exatlón.

Tras la salida de Jazmín Hernández en el Domingo de Eliminación, esta noche rojos y azules volverán a competir, pero esta vez de manera individual para determinar quiénes serán los primeros dos hombres y dos mujeres que avanzarán a la Gran Final de Exatlón México.

Por lo que aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana hoy el Blindaje Varonil y femenil en el playoff de Exatlón México.

¿Quién gana el Blindaje Varonil hoy en Exatlón México?

Esta noche se llevarán a cabo los playoffs varoniles, donde Mario ‘Mono’ Osuna, Humberto Noriega, Adrián Leo y Alexis Vargas competirán por el Blindaje Varonil para evitar ir al Duelo de Eliminación del martes.

Sin embargo, solo dos atletas podrán avanzar a la Gran Final de Exatlón México, por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales y lo compartido por insiders, quienes ganan el blindaje varonil este lunes 11 de mayo son Mario ‘Mono’ Osuna y Alexis Vargas.

¿Quién gana el Blindaje Femenil hoy en Exatlón México?

Por otra parte, en la segunda parte del capítulo de hoy se jugará el Playoff Femenil, en donde Mati Álvarez y Paulette Gallardo, del equipo Rojo, junto con Evelyn Guijarro y Katia Gallegos, del Azul, competirán por el Blindaje Femenil.

No obstante, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales y lo compartido por insiders, quienes ganan el blindaje femenil este lunes 11 de mayo son Mati Álvarez y Evelyn Guijarro.

¿Cómo funciona la competencia por el blindaje?

En la competencia de esta noche por el Blindaje Varonil y Femenil, todos los participantes de Exatlón tendrán que completar cuatro carreras, resultando como ganadores los primeros dos hombres y dos mujeres que completen las cuatro con éxito.

Quienes ganen el Blindaje de esta noche serán salvados de ir al Duelo de Eliminación de este martes, mientras que los cuatro que pierdan tendrán que competir este 12 de mayo por su permanencia rumbo a la Gran Final.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo de la competición por el Blindaje Varonil de este lunes 11 de mayo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.