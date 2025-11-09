Resultados Melate, Revancha y Revanchita 9 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4133

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

¡Esta noche hay sorteo! La Lotería Nacional celebra una edición más de su tradicional sorteo Melate, Revancha y Revanchita que una vez más viene regalando millones de pesos en premios. Uno de los sorteos más populares entre el público mexicano.

Por ello, en esta nota te decimos cuáles fueron los números ganadores de este Sorteo 4133 y todo lo que debes hacer en caso de ganar un premio... ¡Que la suerte está de su lado esta noche!

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4133?

La recompensa principal llegó a 387.9 millones de pesos, cifra que se construyó después de múltiples ediciones sin ganador de primer lugar. La ausencia de aciertos previos intensificó el interés del público, estimulando no sólo a los jugadores habituales, también a nuevos participantes atraídos por la magnitud del premio.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4133

La transmisión oficial se realizó desde el canal de YouTube de la Lotería Nacional.

Lista completa de ganadores de sorteo Melate 4133

Para quienes no pudieron seguir el evento en directo, la grabación íntegra permanecerá disponible en el mismo canal. Aquí te dejamos los números ganadores:

¿A qué hora es el sorteo Melate 4133?

Como ocurre cada miércoles y domingo, la cita inició puntualmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Para concursar, cada persona selecciona de seis a diez números dentro del rango numérico que abarca del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis esferas principales y un número adicional, conocido como complementario, clave para la asignación de categorías secundarias de premio.

Un rasgo distintivo de la mecánica es que el mismo boleto habilita la participación automática en Revancha y Revanchita, dos sorteos adicionales que amplifican las oportunidades de ganar sin requerir un registro por separado.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4133?

Existen diversas vías oficiales para verificar los números ganadores y confirmar si un boleto resulta premiado. Los jugadores pueden ingresar a la página web de la Lotería Nacional, acudir a puntos de venta autorizados o usar el verificador digital, herramienta que permite validar el folio del boleto en segundos y sin intermediarios.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El acceso al sorteo principal tiene un valor de 15 pesos, con la posibilidad de sumar Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos más, llevando la apuesta total a 30 pesos para participar en las tres modalidades.