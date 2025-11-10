Buen Fin 2025: Cinépolis y Cinemex se suman con boletos y paquetes especiales

Ofertas especiales por El Buen Fin en Cinemex y Cinépolis Especial

¡Llegó el momento de sacar los ahorros! Dado que El Buen Fin está a la vuelta de la esquina y las promociones en todas las tiendas están por comenzar, Diversas tiendas ya preparan sus ofertas del 13 al 17 de noviembre, entre ellas dos grandes cadenas de cine que tendrán excelentes ofertas.

¿Qué ofrece Cinemex?

Cinemex anunció una promoción activa del 13 al 17 de noviembre para la campaña del Buen Fin. Durante ese período, lanzará paquetes especiales: por ejemplo, un “Paquete Tradicional” de 10 boletos y un “Paquete Platino” de 4 boletos, ambos al precio conjunto de 450 pesos, para adquirir directamente en taquilla.

Además, sus estrategias de fidelización (como la tarjeta CineFan) se mencionan como parte del esfuerzo para que el cine sea una opción accesible en este fin de semana de ofertas.

¿Qué hará Cinépolis?

Cinépolis, por su parte, tiene preparada una “venta nocturna” de Buen Fin: el jueves 13 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, lanzará descuentos de hasta el 50% en boletos y combos de alimentos, además de acceso a productos coleccionables exclusivos durante el evento.

La activación requiere registro previo y se posiciona como una oportunidad para atraer tanto a quienes van al cine con frecuencia como a quienes buscan opciones de entretenimiento más económicas.

Como siempre, instituciones como la Profeco siempre recomiendan revisar los términos y condiciones de estas promociones. En el caso de estas dos casas de cine, se recomienda verificar la vigencia exacta de los descuentos, ya que algunas promociones pueden activarse por horas específicas (como la venta nocturna de Cinépolis) o sólo para ciertas funciones.

Asimismo, llega con antelación o compra online si está disponible, porque las ofertas pueden agotarse o aplicarse sólo bajo disponibilidad. También ten cuidado con las falsas ofertas, puesto que aunque haya descuentos, verifica que la oferta sea realmente “nuevo precio” y no únicamente un ajuste.