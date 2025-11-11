Síntomas de Sarampión y formas de contagio tras brote en México

México enfrenta un nuevo brote de sarampión que ha encendido las alertas epidemiológicas en distintas regiones del país. De acuerdo con los reportes oficiales, ya se han detectado más de dos mil casos confirmados y varias defunciones asociadas al virus, lo que ha llevado a las autoridades de salud a reforzar las campañas de vacunación y vigilancia sanitaria.

El sarampión es una infección viral causada por el Morbillivirus, que afecta únicamente a los seres humanos y se transmite con gran facilidad. El virus se propaga a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar, y puede permanecer en el aire o sobre superficies durante varias horas. Una persona infectada puede contagiar a otras desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido.

Síntomas principales del sarampión

Los síntomas suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la exposición al virus, aunque en algunos casos pueden tardar hasta tres semanas. Los más comunes son:

Fiebre alta

Tos seca y congestión nasal

Conjuntivitis o irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción rojiza en la piel que inicia en el rostro y se extiende al

El sarampión no debe tomarse a la ligera, ya que puede causar complicaciones graves como neumonía, infecciones del oído, encefalitis e incluso la muerte, principalmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Prevención y vacunación

La mejor forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Las autoridades recomiendan aplicar la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Se aplica la primera dosis al año de edad y la segunda a los seis años. Las personas que no tengan su esquema completo deben acudir al centro de salud más cercano.

Ante el incremento de casos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) activó una campaña especial de vacunación contra el sarampión, la influenza y el COVID-19 en distintos centros y módulos de salud dentro del campus universitario.