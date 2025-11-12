Tunden a Paco Ayala de Molotov por supuesta amistad con Inés Gómez Mont

Critican a Poaco Ayala por presunta amistad con Inés Gómez Mont Especial

En un giro inesperado, Paco Ayala, guitarrista de la banda de rock Molotov, ahora es criticado por la supuesta amistad que sostiene él y su esposa con la prófuga conducta Inés Gómez Mont.

La semana pasada Paco estuvo en medio de una controversia en la que respondió al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que lo llamó “gordo” y en la que también acusó a su padre de haber empeorado la situación del país.

“¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario!” Jaja, de mega fan a chairo idiota. ¡Todos los políticos, absolutamente todos vales verga, pero tu papá más que todos juntos!!”, respondió Ayala al comentario de José Ramón López Beltrán sobre las críticas a la 4T durante uno de los conciertos de la banda.

Asimismo, lo llamó chairo, con lo que reveló a medias tintas su posicionamiento político.

No sabía el contexto de eso de “Éramos un país bien chingón”. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de @MolotovBanda dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México. https://t.co/yyt2PSGQra — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) November 3, 2025

Este suceso se hizo mediático, tan así que miles de comentarios se desataron en todos los post que replicaban dicha controversia. Algunos apoyaron a Paco y el tono “contestatario” que siempre ha caracterizado a Molotov y otros criticando su posicionamiento, pues usuarios comentaron que “ahora era parte de lo que alguna vez juraron (Molotov) destruir”, pues tal parece que sus comentarios parecían defender los gobiernos PRIANISTAS de sexenios anteriores.

Sin embargo, la cosa no paró ahí. Ya que, recientemente ha circulado por las redes sociales el perfil de su esposa Heydee Hofmann, quién se sabe, es amiga cercana de Inés Gómez Mont, conductora que se encuentra desaparecida tras enfrentar una orden de búsqueda y arresto por parte de la Interpol bajo los cargos de lavado de dinero y desvío de recursos.

Paco Ayala, el panzón que está enojado con la #4T, está casado con Heydee Hofmann, íntima amiga de Inés Gómez-Montt, la prófuga que también es comadre de Ana Gabriel...



Los héroes ciudadanos apartidistas que critican "parejo", siempre tienen un perfil bien particular. pic.twitter.com/PPSjelIxqS — Capitán 4T🇵🇸 (@Capitan4T) November 12, 2025

Asimismo, a través de las redes sociales de X, se develaron una serie de post en los que también se critica a Ana Gabriel, quien también ha publicado fotografías al lado de Gómez Mont. La cantante también ha expresado durante sus conciertos sus desacuerdos con el actual gobierno en turno, por lo que ambos personajes del ambiente artístico se encuentra en el ojo del huracán debido a sus posibles contradicciones o posturas políticas.