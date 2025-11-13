¿Buscas nuevo smartphone? Estos son los mejores descuentos en celulares del Buen Fin 2025

Los mejores descuentos en celulares durante el Buen Fin 2025

El Buen Fin ha comenzado con atractivas promociones en tecnología y los smartphones se han convertido en uno de los productos más buscados por los consumidores mexicanos. Tiendas como Liverpool, Walmart, Telcel, Sam’s Club, así como las propias marcas Samsung, Xiaomi, Motorola y Oppo, han lanzado descuentos que alcanzan hasta el 60% en modelos seleccionados.

De acuerdo con información de los portales especializados, los descuentos más altos se concentran en equipos de gama media y alta, además de planes de meses sin intereses y opciones de bonificación bancaria para quienes utilicen tarjetas participantes. Algunas ofertas permiten comenzar a pagar en febrero o marzo de 2026, dependiendo de la institución financiera.

Entre las promociones destacadas figuran los siguientes modelos:

Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB) : desde $18,999 MXN , con rebaja directa en tiendas oficiales.

: desde , con rebaja directa en tiendas oficiales. Samsung Galaxy S24 FE 5G : alrededor de $7,479 MXN , con hasta 12 MSI.

: alrededor de , con hasta 12 MSI. Xiaomi Redmi Note 14 : disponible desde $3,999 MXN , una de las opciones más económicas con conectividad 5G.

: disponible desde , una de las opciones más económicas con conectividad 5G. Motorola moto G86 5G : en $2,639 MXN , con descuento en Walmart y envío gratis.

: en , con descuento en Walmart y envío gratis. Google Pixel 9a : en $9,599 MXN , con garantía extendida en Liverpool.

: en , con garantía extendida en Liverpool. Oppo Reno (2025): en $7,064 MXN, con bonificaciones en compras digitales.

Recomendaciones para aprovechar las promociones

Los expertos recomiendan a los compradores verificar las condiciones de las ofertas, ya que algunos descuentos dependen del banco o de si el pago se realiza con tarjeta digital. También es importante comparar precios previos al Buen Fin para evitar caer en promociones infladas.

Asimismo, las marcas advierten que muchas rebajas son por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que se sugiere realizar las compras durante los primeros días del evento.

Una oportunidad para renovar el celular con beneficios financieros

El Buen Fin no solo representa una temporada de descuentos, sino también una estrategia para reactivar el consumo y fortalecer el comercio nacional. Con promociones que incluyen MSI, puntos de recompensa y entregas sin costo, miles de usuarios podrán renovar su smartphone con condiciones más accesible