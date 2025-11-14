Caravana Coca-Cola 2025 en México: Estas son las dos primeras ciudades confirmadas

Caravana Coca-Cola 2025 en México La tradicional Caravana Navideña está lista para volver a recorrer el país en su edición 2025

La tradicional Caravana Navideña de Coca-Cola está lista para volver a recorrer el país en su edición 2025, llevando música, personajes icónicos y espectaculares camiones iluminados que cada año atraen a miles de familias. Aunque la ruta completa aún no se ha revelado, ya se anunciaron las primeras dos ciudades que recibirán el desfile este año.

Acapulco retoma la Caravana tras más de 15 años

La primera parada confirmada es Acapulco, Guerrero, donde el desfile se realizará el 2 de diciembre. El recorrido iniciará en el Asta Bandera del Centro Papagayo y concluirá en el Centro de Convenciones del puerto.El evento fue anunciado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien destacó que esta será la primera ocasión en más de 15 años que la Caravana Coca-Cola regresa al puerto, un gesto simbólico para impulsar la temporada navideña y la recuperación turística.

Mexicali también aparece en la ruta oficial

La segunda ciudad confirmada es Mexicali, Baja California, donde el desfile se llevará a cabo en coordinación con la empresa Arca Continental. Aunque aún no se han anunciado la fecha exacta ni la ruta detallada, autoridades locales adelantaron que la caravana coincidirá con el encendido del árbol navideño de la ciudad, como parte de un evento comunitario mayor.

Medios especializados anticipan que la empresa podría anunciar nuevas sedes en las próximas semanas, ya que la caravana suele recorrer diversas regiones del país durante diciembre. Sin embargo, por el momento solo Acapulco y Mexicali han sido confirmadas oficialmente.

Cada edición de la Caravana Coca-Cola incluye música, bailarines, personajes navideños y vehículos decorados con miles de luces, convirtiéndose en uno de los espectáculos más esperados de la temporada. Para muchas familias, representa el inicio simbólico de las celebraciones decembrinas.