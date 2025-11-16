Resultados Melate, Revancha y Revanchita 16 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4136

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

Hoy llega una nueva oportunidad para todas las personas que compraron su ‘cachito’ del Sorteo Melate 4136, ya que esta noche se llevará a cabo nuevamente este esperado sorteo que, semana tras semana, acumula más dinero para un posible ganador.

En este sentido, te dejamos todos los detalles que necesitas conocer sobre los resultados de este domingo 16 de noviembre y cómo puedes cobrar tu dinero en caso de ser ganador...¡Que la suerte esté de tu lado!

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4136?

La bolsa principal subió nada más y nada menos que a 415.5 millones de pesos, una cifra que convierte al 4136 como uno de los más atractivos del de estas primeras semanas de noviembre. El monto se formó tras diversas jornadas sin ganador de primera categoría, un escenario que impulsó la participación.

¡Hoy podrías cambiar tu vida con #MelateRevanchayRevanchita❤️!

Participa en el sorteo No. 4136 y juega por la bolsa acumulada de $415.5 MILLONES DE PESOS. 🤩

🤑 ¡No pierdas la oportunidad de volverte millonario!

🔗 Juega en línea 👉🏽 https://t.co/T1aQNOCIZ4

📍 Encuentra tu punto… pic.twitter.com/WUXhdUvpmM — Lotería Nacional (@lotenal) November 16, 2025

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4136

La Lotería Nacional compartió los resultados a través de su canal oficial en YouTube, donde se desarrolló la transmisión en vivo del sorteo.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4136?

El sorteo mantiene su horario habitual, 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y un número complementario que define premios secundarios.

Una característica apreciada por los jugadores es que un solo boleto permite participar en Revancha y Revanchita, dos oportunidades adicionales que amplían las posibilidades de obtener alguna categoría sin trámite extra.

¿Ya sabes dónde puedes cobrar tus premios? 🤔 💸

Conoce los distintos métodos de pago y las cantidades máximas que puedes cobrar según el monto. 😎



¡Les deseamos mucha suerte! 🍀 pic.twitter.com/YEwTTmOnHf — Lotería Nacional (@lotenal) November 15, 2025

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4136?

Los números oficiales pueden verificarse en distintos puntos: el portal web de la Lotería Nacional, establecimientos autorizados o el verificador digital disponible en línea, herramienta que confirma en segundos si un folio tiene premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo por participar en el sorteo principal es de 15 pesos. La modalidad de Revancha agrega 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, cualquier persona puede contender por las tres oportunidades que conforman esta popular serie de sorteos.