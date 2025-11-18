Reportan fallas en Instagram y Facebook hoy 18 de noviembre: ¿Qué está pasando?

Reportan fallas en Instagram y Facebook hoy 18 de noviembre

Durante la tarde de este 18 de noviembre, usuarios de Instagram y Facebook comenzaron a reportar dificultades para cargar publicaciones, iniciar sesión o navegar dentro de las aplicaciones. Lo que parecía ser una caída aislada terminó convirtiéndose en una interrupción global provocada por un fallo en Cloudflare, una de las compañías de infraestructura más importantes de Internet.

De acuerdo con la empresa, un archivo de configuración de su sistema de gestión de bots creció más de lo previsto, lo que generó errores internos y bloqueos en miles de servicios conectados a su red. Esto derivó en mensajes de error 500, páginas que no cargaban y fallas intermitentes dentro de redes sociales y páginas web a nivel mundial.

Un fallo en la infraestructura dejó sin servicio a diversas apps

La afectación no se limitó a las plataformas de Meta. Servicios como ChatGPT, X (antes Twitter), Canva, entre otros, también experimentaron interrupciones debido a la caída de Cloudflare. Incluso herramientas de monitoreo como Downdetector presentaron inconsistencias debido a la magnitud del problema.

La compañía responsable del fallo informó que ya aplicó una corrección para estabilizar la red. Hacia las primeras horas de la tarde, el tráfico comenzó a normalizarse y para las 17:00 se reportó que los sistemas operaban con normalidad, aunque algunos usuarios aún podrían experimentar lentitud o errores aislados mientras se completa la recuperación.

Por ahora, Instagram y Facebook ya muestran signos de funcionamiento estable en la mayoría de las regiones. Sin embargo, especialistas advierten que, tras un incidente de esta escala, las plataformas podrían presentar intermitencias menores mientras la infraestructura termina de sincronizarse y ajustarse por completo.