Montserrat Gómez Periodista deportiva, sufre acoso durante transmisión en vivo en el Mundial. (Redes sociales de Montserrat Gómez)

Al término del partido inaugural del Mundial 2026, en el que la selección mexicana obtuvo la victoria frente a Sudáfrica, miles de aficionados salieron del estadio de futbol de la Ciudad de México (CDMX) para festejar el resultado; la periodista Montserrat Gómez fue víctima de acoso durante una transmisión en vivo.

En el video se observa a Montserrat en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, relatando a sus seguidores el ambiente festivo del encuentro. Momentos después, la informadora sufrió un momento incómodo por parte de un aficionado mexicano.

Durante el relato se puede constatar que la comunicadora es abrazada por la espalda y sin su consentimiento por un hombre desconocido que portaba una playera negra de la selección.

¿Qué pasó en la transmisión de la periodista Montserrat Gómez?

Esta acción ocurrió durante un enlace en vivo que se vio interrumpido de manera breve, provocando que Montserrat reaccionara de manera sorpresiva ante el comportamiento impulsivo del sujeto.

Momentos más tarde, la reportera informó a través de un mensaje que evitó los comentarios sobre lo ocurrido para no opacar el triunfo del tricolor.

Asimismo, resaltó que “es inevitable no compartir esto con ustedes, porque desafortunadamente es una realidad que se vive en las calles”.

El contenido desató una serie de comentarios sobre lo ocurrido, en donde algunos de sus seguidores la motivaron para poner una denuncia en contra de esta persona y muchos otros más aseguraron que el aficionado solo intentaba compartir la emoción mediante un abrazo.

¿Quién es Montserrat Gómez?

Montserrat es una periodista digital que ha ganado presencia en redes sociales por sus coberturas futbolísticas y otros deportes; además, suele colaborar con Exa FM en contenidos de deportes.

Hasta el momento, Montserrat Gómez no ha compartido más información sobre los hechos, aunque expresó su indignación por la “falta de respeto como profesional y sobre todo como mujer”.