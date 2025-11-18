Yency Milano: cuando la ciencia valida el poder del empoderamiento humano

“Unleashing Success: A Strategic Empowerment Framework Inspired by Awaken Success” Especial

Durante más de dos décadas, la investigadora Yency Milano ha dedicado su vida a una pregunta profunda y trascendental: ¿cómo se transforma una persona cuando se empodera desde su propósito? Hoy, 25 años después de iniciar ese camino, su respuesta ha sido oficialmente reconocida por la comunidad académica internacional. El Journal of Leadership, Accountability and Ethics, una de las publicaciones más prestigiosas del ámbito de liderazgo, ha validado científicamente el modelo que Milano ha desarrollado y aplicado en siete países de América Latina, marcando un hito que combina ciencia, ética y humanidad.

El artículo, titulado “Unleashing Success: A Strategic Empowerment Framework Inspired by Awaken Success” (Vol. 22, No. 2, 2025), recopila los resultados de un análisis meta-analítico que documenta 25 años de práctica y más de 3,000 líderes entrenados en programas de empoderamiento. Publicado en las páginas 143 a 151, el estudio muestra un trabajo que, aunque comenzó como una búsqueda personal, se ha convertido en un sistema replicable de transformación para individuos, organizaciones y comunidades enteras.

Las cifras hablan por sí solas: una mejora del 88% en la regulación emocional, 84% en la claridad de propósito, 81% en la confianza para tomar decisiones, 76% en la consistencia de hábitos y 69% en la calidad de las relaciones personales y profesionales. Detrás de estos porcentajes hay historias de migrantes, emprendedores y líderes que, como Milano, han tenido que reinventarse varias veces en contextos de cambio e incertidumbre.

El modelo se sostiene sobre cuatro metodologías registradas y aplicadas durante más de dos décadas: *CLARA, enfocada en la claridad mental y emocional; **ÉXODO, una estrategia para la transformación empresarial; **ALMA INTERIOR, que promueve el autoconocimiento profundo; y **DESPIERTA EL ÉXITO*, orientada a la implementación sostenible del cambio. Cada una de ellas ha sido validada no solo por su impacto cuantificable, sino también por su capacidad de generar resultados sostenibles en entornos empresariales y personales.

Milano ha documentado más de 40 seminarios en Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Perú, Costa Rica y Estados Unidos. En este recorrido, más del 70% de sus participantes han sido mujeres y el 67% pertenecen a comunidades latinas, con una fuerte presencia de emprendedores que buscan herramientas prácticas para liderar desde la autenticidad. “He sido migrante cuatro veces en tres países distintos. Comprendo lo que significa comenzar desde cero y reinventarse. Esa vivencia es el alma de mi modelo”, explica.

Su metodología ha demostrado efectividad en entornos de alto desafío. En un caso piloto de seis meses con empresarias latinas, el 80% lanzó nuevos productos en los primeros 90 días, el 60% obtuvo financiamiento y el 100% completó un seguimiento intensivo de 21 días. Estos resultados no solo reflejan una mejora en productividad, sino también en bienestar, liderazgo y resiliencia emocional.

El impacto del trabajo de Milano ha traspasado el ámbito individual. Cámaras de Comercio de al menos ocho países han expresado interés en integrar las metodologías dentro de sus programas de formación empresarial. Este reconocimiento del sector privado refuerza la relevancia de un enfoque que une el rigor académico con la experiencia humana. “Que instituciones que agrupan a los principales empresarios de múltiples naciones expresen interés valida 25 años de investigación aplicada”, señala Milano.

Con la publicación de su artículo y la validación científica de su modelo, Yency Milano ha puesto la mirada en México como el siguiente paso de expansión. Considera que el país ofrece un terreno fértil para implementar programas de empoderamiento con impacto social y económico. Con una población superior a los 130 millones de habitantes, un ecosistema emprendedor en crecimiento y una fuerte conexión cultural con Estados Unidos y América Latina, México se presenta como un punto estratégico para replicar la metodología.

Los planes incluyen establecer alianzas con universidades, generar programas de certificación para coaches mexicanos y lanzar seminarios en las principales ciudades del país. Además, se contempla la creación de becas para comunidades marginadas, con el fin de democratizar el acceso a herramientas de liderazgo y bienestar emocional. “Mi visión no es solo expandir un modelo, sino acompañar la evolución de líderes reales, especialmente de aquellos que han sido históricamente invisibilizados”, afirma.

La trayectoria de Yency Milano es un ejemplo de perseverancia y coherencia entre la investigación y la práctica. Desde su experiencia migrante hasta la consolidación de un marco científico reconocido internacionalmente, su historia refleja una lección esencial: el empoderamiento no es un acto individual, sino un proceso colectivo que transforma entornos enteros.

Hoy, su trabajo se presenta como un puente entre la ciencia del liderazgo y la humanidad del cambio. Y mientras universidades y cámaras empresariales de América Latina exploran nuevas colaboraciones, su mensaje sigue siendo el mismo que ha guiado 25 años de trayectoria: *el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que despiertas en los demás.*