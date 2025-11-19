Estos son los números que más salen en la Lotería Nacional Mexicana según la IA

En la búsqueda constante por descifrar los misterios de la suerte que danza alrededor de la clásica Lotería Nacional Mexicana, en La Crónica de Hoy, nos dimos a la tarea de preguntarle a la Inteligencia Artificial, si existen patrones respecto a los números ganadores del sorteo y esto fue lo que descubrimos.

Aunque la Lotería es un juego de azar en el que cada sorteo es un evento impredecible, la acumulación de datos nos permite detectar tendencias en la aparición de ciertos dígitos a lo largo del tiempo. Y sí, la IA nos entregó una lista con los números que, históricamente, aparecen de forma más constante.

Estos son los números más frecuentes en el sorteo de la Lotería Nacional

Tras procesar miles de datos, la IA arrojó las siguientes conclusiones sobre los números que lideran la lista en los diversos sorteos de la Lotería Nacional, incluyendo el Sorteo Mayor y el Sorteo Especial:

El 28. Este número ha demostrado una aparición superior a la media, convirtiéndose en un dígito de alta probabilidad histórica

Este número ha demostrado una aparición superior a la media, convirtiéndose en un dígito de alta histórica El 09 y el 36. Estos dos números son recurrentes, siendo pilares en las combinaciones de los premios mayores y menores

Estos dos números son recurrentes, siendo pilares en las combinaciones de los y menores La IA destacó que los números que finalizan en 1 y 7 suelen estar presentes en los resultados

Asimismo, la IA ha mencionado que la clave está en no limitarse, pues la mezcla de números bajos y altos cubre el rango completo de posibilidades.

Con estos datos revelados, ahora, la estrategia corre por tu cuenta. Utilizarlos no es una predicción infalible, sino una manera de optimizar la elección de tu boleto basándose en la frecuencia histórica comprobada.

La próxima vez que compres tu cachito, recuerda este análisis estadístico. La inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa los datos que antes eran invisibles.