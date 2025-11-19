Miss Universo 2025: ¿Cómo se elige a la ganadora del certamen internacional?

¿Cómo se elige a una Miss Universo? Especial

Este año el certamen Miss Universo 2025 está a punto de celebrarse en medio de polémicas como la ocurrida con la concursante mexicana Fátima Bosch, quien tuvo un lamentable desencuentro con el presidente Nawart ItsaragrisilNawart Itsaragrisil. En este sentido, muchas personas han cuestionado las mecánicas y dinámicas de participación a las que tiene que apegarse las concursantes. Por ejemplo, lo que le sucedió a Bosch, quien supuestamente debía promocionar a Tailandia en redes sociales.

Aún más confuso es saber los criterios empleados para dar el triunfo a una de las concursantes. El certamen no es solo un desfile glamoroso, sino un mecanismo complejo en el que participan jueces expertos, entrevistas, pasarelas y el voto del público.

Al acceder a la aplicación desde el celular, tienes la oportunidad de ser parte de la historia gracias a la categoría “People’s Choice”, aun así quedan preguntas en el aire como ¿Qué tan decisiva es tu votación desde la app oficial? ¿Puede tu favorita ganar gracias a ti? Analicemos cómo funciona realmente este certamen por dentro.

¿Cuál es el proceso para elegir a la nueva Miss Universo?

El proceso para elegir a la nueva Miss Universo no se basa únicamente en ver bellas concursantes caminar sobre el escenario. Las aspirantes pasan por varias fases: hay rondas preliminares con entrevistas personales, desfile en traje típico y en traje de baño. Luego, se va depurando hasta quedar únicamente un grupo finalista.

Durante la final, las participantes visten trajes de noche y responden preguntas sobre temas sociales o culturales. Esa parte de la competencia cobra gran peso, porque el jurado valora no solo apariencia, sino también oratoria, pensamiento y presencia.

El poder del “People’s Choice” del público

Una de las grandes novedades para Miss Universo 2025 es que el público puede votar por su candidata favorita a través de la app oficial de Miss Universe, en la categoría “People’s Choice”. Este voto no es solo simbólico: puede influir directamente en las semifinales.

De hecho, según informes, el candidato que gane en esta categoría puede asegurar un lugar entre el “Top 30” semifinalista. Cabe señalar que las votaciones cerraron el 19 de noviembre a las 10:00 h (hora del centro de México).

El voto del público refleja bastante popularidad, pero no garantiza automáticamente la corona. El jurado profesional sigue siendo clave para definir quién avanzará y finalmente ganará.

No obstante, el impacto de la “People’s Choice” no debe subestimarse, pues puede definir cuál candidata entra como semifinalista, y esa visibilidad puede cambiar la dinámica del resto de la competencia.