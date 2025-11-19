Tributo a Diane Keaton; Thomas Bezucha prepara la secuela de la película navideña ‘La Joya de la Familia’

Diane Keaton El legado de la aclamada actriz perdura; una de sus películas más queridas tendrá una secuela para honrar su memoria (The Family Stone)

Desde el momento que Annie Hall arribó a la pantalla grande, revelando a la industria y el público que el carisma es también un talento con el que se nace, Diane Keaton se convirtió en la promesa del cine contemporáneo, una premonición cumplida hasta el día de hoy, donde el escenario continúa añorando el encanto de la actriz.

El impacto de la partida de Keaton es tal que, Thomas Bezucha, director y escritor de “The Family Stone” (La Joya de la Familia en Latinoamérica) reveló a CNN que está trabajando en una secuela de la película navideña, cuya historia tenía su corazón en la matriarca de la familia, Sybil Stone, interpretada por Diane.

En su entrevista con CNN, Bezucha confesó que lleva tiempo pensando en el papel de Sybil y que el fallecimiento de la actriz hizo que fuera aún más importante hacer un buen trabajo para el resto del elenco y para la historia.

“Quiero honrarla aún más [Diane Keaton]”, expresó.

¿De qué trata La Joya de la Familia, donde aparece Diane Keaton?

The Family Stone o, en su traducción a Latinoamérica, La Joya de la Familia, narra las vacaciones navideñas de una familia que, como cualquier otra, sus integrantes pelean tanto como pueden amarse entre ellos.

Diane Keaton interpreta a Sybil Stone, la matriarca de la familia y quien —a raíz de un cáncer terminal— podría estar viviendo la última Navidad con su familia, aunque ellos no lo sepan.

Entre discusiones divertidas, enredos inesperados y un poderoso, cálido y fraternal mensaje de unión, La Joya de la Familia destaca como una de las películas navideñas más infravaloradas pero especiales en su género.

“Llevo meses atormentado por la muerte de Sybil”, comentó el director y escritor a CNN, añadiendo que el fallecimiento de Keaton fue un golpe aún más duro.

El reparto de La Joya de la Familia

Thomas Bezucha aclaró que aún se encuentra trabajando en la versión final del guión para avanzar a la aprobación de la película, sin embargo, informó que su equipo se ha puesto en contacto con el resto del elenco y recibieron respuestas unánimemente positivas.

Aunque ningún actor o actriz ha firmado un contrato oficial, Bezucha comentó que los miembros del reparto muestran interés en el proyecto.

La Joya de la Familia se estrenó en el año 2005 y en su historia aparecen icónicos rostros de actrices y actores que, el día de hoy, es difícil no reconocer debido a sus exitosas carreras.

Tal es el caso de Rachel McAdams (Spotlight, Doctor Strange) quien interpreta a la hija menor, o la ‘forastera’ novia del hijo mayor, a cargo de Sarah Jessica Parker (Sex and the city); entre otros rostros, hallamos a Elizabeth Reaser (The Haunting of Hill House) y Dermot Mulroney (My Best Friend’s Wedding).