Colección Starbucks y Stranger Things: ¿Cuándo llegará a México y cuáles son los posibles precios?

Stranger Things en Starbucks Starbucks está listo para el estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’ y lanzará una colaboración colorida (Instagram, vía @halinaconhstar)

Casi una década atrás, Netflix liberó una serie ambientada en los años ochenta que contaría la historia de un grupo de amigos ‘excluidos y raros’ que, en compañía de una niña de habilidades telequinéticas, salvarían a su amigo perdido de las fauces de un monstruo interdimensional.

La trama, que revivía la sensación clásica de las películas de ciencia ficción ochenteras, conquistó al mundo y logró que Stranger Things se postulara como una de las series más famosas de la plataforma, extendiendo su duración a cinco temporadas a lo largo de diez años.

Starbucks, la cadena de cafeterías más grande del mundo, claramente no perdería su oportunidad de unir fuerzas con la franquicia, así que repite su colaboración con Stranger Things y aquí están las primeras imágenes.

¿Cuándo saldrá a la venta la colaboración de Starbucks-Stranger Things?

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial en México de la cadena de cafeterías compartió en TikTok el anuncio de la próxima colaboración.

@starbucksmexico Prepárate para ser parte de la última aventura de nuestro grupo de amigos favorito. ##StrangerThingsxStarbucks #Starbucks ♬ sonido original - Starbucks México

“Los amigos enfrentarán su última batalla y nos uniremos a ellos”, exponen refiriéndose a la quinta temporada pronta a estrenarse, añadiendo que la colaboración sucederá “¡muy pronto!“

La fecha oficial para que los productos de Starbucks, con la temática de Stranger Things, salgan a la venta, está programada para el lunes 24 de noviembre de 2026.

¿Qué serán los productos de la colaboración Starbucks-Stranger Things?

De acuerdo con las filtraciones de fans y creadoras de contenido, tales como @halinaconhstar en Instagram o la página en Facebook Café Retro 64, los productos que saldrán a la venta están compuestos por termos para café estilizados con elementos de la serie y una colección de llaveros con los personajes en forma de oso.

A pesar de que no se han liberado los precios de dichos productos, es probable que Starbucks repita los costos que ha tenido en sus productos originales y de colaboración anteriormente vistos.

Para llaveros, el costo sería de $249 pesos, mientras que el precio de los termos podría oscilar entre $670 y $999 pesos mexicanos.