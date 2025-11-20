Liberan trailer de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’; la historia de un joven Haymitch en la arena más mortal

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha El primer trailer oficial de "Amanecer en la Cosecha" ha sido liberado; revelan también la fecha de estreno. (Especial)

¡El segundo vasallaje está cada vez más cerca!

Después de la revelación de los rostros que darán vida a los tributos que participaron en Los Juegos del Hambre edición 50, este jueves 20 de noviembre se ha liberado el primer trailer oficial de la película que narrará los juegos del triunfador del Distrito 12, Haymitch Abernathy.

Bajo la dirección de Francis Lawrence, director de la trilogía principal y precuela predecesoras del mismo universo, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha narrará la juventud del que, décadas más tarde, sería el alcohólico mentor de los trágicos amantes, Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

¿De qué trata Amanecer en la cosecha, nueva película de Los Juegos del Hambre?

La historia de Amanecer en la cosecha nos lleva veinticuatro años atrás desde la revolución liderada por el Sinsajo, Katniss Everdeen interpretada por Jennifer Lawrence, y se centra en el que fue su mentor en los juegos, el cínico Haymitch Abernathy que Woody Harrelson inmortalizó con una actuación para recordar.

El encargado de llenar los zapatos de Harrelson, es Joseph Zada, quien traerá a la vida a un joven Haymitch de 16 años y quien no sólo enfrentará el sangriento vasallaje del Capitolio tras una injusta selección, sino que también experimentará el mayor cambio de su vida... para mal.

En esta cruzada, los elementos políticos clásicos de las historias escritas por Suzanne Collins se mantienen, mostrándonos los primeros intentos de protesta en Panem, así como el comienzo de las estrategias silenciosas que buscan derrocar el gobierno.

En esta cruzada, Haymitch nos entrega la historia de una vida asediada por la tragedia, la pérdida y el terror; sin embargo, como la belleza de la arena floral que se vierte de sangre, aún contiene escasos destellos de esperanza y amor.

¿Cuándo se estrena Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha?

Con el lanzamiento del primer trailer de la película, Lionsgate también reveló la fecha oficial de estreno.

La cita para presenciar los Juegos del Hambre N.50 será el 20 de noviembre del año 2026, exactamente un año a partir de este día.

A pesar del tiempo aún restante, los y las fans de la saga —tanto cinematográfica como literaria— no han ocultado la emoción de ver las primeras imágenes de los personajes y escenarios que protagonizarán esta historia, levantando el ruido en las redes sociales respecto al filme.

¿Quiénes aparecen en el trailer de Amanecer en la cosecha?

Otro personaje emblemático de la trilogía original que aparecerá en Amanecer en la Cosecha, es Effie Trinket, interpretada maravillosamente por Elizabeth Banks en el periodo 2012-2015, y cuya juventud será llevada a pantalla por Elle Fanning.

Amanecer en la Cosecha El reparto de la nueva película de Los Juegos del Hambre incluye a Elle Fanning, Ralph Fiennes y McKenna Grace.

Otro de los rostros ansiados, fue McKenna Grace, quien interpretará a una de las participantes del Distrito 12 durante los juegos, Maysilee Donner.

En el reparto adulto, tenemos al nominado al Oscar, Ralph Fiennes, quien será el rostro del despiadado Presidente Snow, mientras que el astuto y engañoso Plutarch Heavensbee que maquinó la rebelión en la trilogía principal, estará en manos del también nominado en la Academia, Jesse Plemons.

Un año falta para presenciar la trágica historia en pantalla grande, pero la emoción ya se respira y se transmite por los aires como el canto de un sinsajo.