Miss Universo 2025: ¿Cuántas veces ha ganado México la corona en este concurso?

¿Cuántas veces ha ganado México Miss Universo? Especial

Miss Universo 2025 es mexicana y se llama Fátima Bosch. la tabasqueña de 25 años superó todas las pruebas para coronarse en el certamen.

Miss Universo 2025 es mexicana; Fátima Bosch se queda la corona La mexicana se convierte en la cuarta mexicana en ser Miss Universo (@missuniverse y @fatimaboschfdz)

Cada edición renueva la ilusión de ver a una mexicana coronarse entre las mujeres más preparadas, talentosas y destacadas del mundo. Y aunque no ocurre con frecuencia, cuando México triunfa en el certamen, lo hace con fuerza histórica, dejando momentos que han marcado a generaciones enteras... Pero, ¿Cuántas veces ha ganado México el concurso Miss Universo? Aquí te lo contamos todo.

¿Cuántas veces ha ganado México Miss Universo?

México ha logrado coronarse cuatro veces en Miss Universo, con el triunfo de Fátima Bosch, un logro que lo coloca entre los países latinoamericanos con mayor presencia en la historia del certamen internacional.

¿Quiénes han sido las ganadoras mexicanas de Miss Universo?

Lupita Jones – Miss Universo 1991

Fue la primera mexicana en ganar la corona. El 17 de mayo de 1991, en Las Vegas, Lupita Jones inauguró una nueva era para México, abriendo camino para futuras generaciones y convirtiéndose después en una figura clave en la preparación de reinas de belleza en el país.

Lupita Jones Miss Universo Getty Images

Ximena Navarrete – Miss Universo 2010

El 23 de agosto de 2010, en Las Vegas, Ximena Navarrete se convirtió en la segunda mexicana en obtener el título. Su coronación marcó el regreso de México al escenario mundial 19 años después, convirtiéndose en una figura mediática, modelo internacional y embajadora global durante su reinado.

Jimena Navarrete Miss Universo Getty Images

Andrea Meza – Miss Universo 2020

El 16 de mayo de 2021 (correspondiente a la edición Miss Universo 2020, retrasada por la pandemia), Andrea Meza recibió la tercera corona para México. Su victoria destacó por su discurso sobre la diversidad, la salud mental y el empoderamiento, consolidando la imagen de Miss Universo como una plataforma más allá de la belleza física.

Andrea Meza Miss Universo Getty Images

Con esta breve recapitulación queda demostrado que el talento mexicano tiene gran potencial para ganar este y otros certámenes