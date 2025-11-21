Mercados Navideños en CDMX: Fechas, ubicaciones y qué encontrarás

Navidad en CDMX Descubre cuáles son los mercados navideños para disfrutar la temporada sin salir de la Ciudad de México.

La Navidad se respira en los fríos vientos matutinos que te incitan a desempolvar las bufandas coloridas y suéteres festivos que han permanecido ocultos durante un año; está en los trayectos iluminados por luces con figura de reno, estrella o Santa Claus; el espíritu arriba con las primeras piñatas a la venta y el ponche de frutas añadido al menú.

Para demasiadas personas, las fiestas navideñas significan unión y festejo, cálidamente acompañadas por colores, sabores y un sinfín de actividades a realizar en compañía de quienes más quieres.

Tal es el caso de los Mercados Navideños en la Ciudad de México, eventos que surgen cada año para otorgar un lugar acogedor y entretenido a las familias, parejas y turistas, quienes podrán deleitarse con los manjares allí ofrecidos, buscar piezas para los nacimientos o experimentar la diversión de una pista de hielo.

A vísperas del último mes del año, te contamos cuáles son los mercados principales que puedes hallar en la CDMX y así vivir una época navideña satisfactoria.

1. Mercado de Navidad del Zócalo

Mejor conocido como la Verbena Navideña, inicia comúnmente a mediados de diciembre; a pesar de que no se ha revelado la fecha oficial de 2025, es probable que repita el itinerario de los años anteriores: del día 17 hasta el día 30 del último mes del año.

Costo: Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Atractivos: Árbol gigante de Navidad, alumbrados navideños, túneles de luces y un nacimiento de gran tamaño.

Árbol gigante de Navidad, alumbrados navideños, túneles de luces y un nacimiento de gran tamaño. Actividades: Talleres, conciertos gratuitos, inflables, pistas de hielo y una feria de artesanos ya artesanas de quienes podrás comprar sus productos.

Talleres, conciertos gratuitos, inflables, pistas de hielo y una feria de artesanos ya artesanas de quienes podrás comprar sus productos. Comida: Puestos de variada gastronomía en los que destacan el atole de guayaba, churros recién hechos y buñuelos crujientes.

Es recomendable llegar antes de las 5 PM para evitar las largas filas en las actividades y gozar de buena luz para las fotografías.

2. Mercado Navideño de Reforma

Ubicado entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, el Mercado Navideño de Reforma inicia con el mes de diciembre, a la par que su Festival de Flores de Nochebuena extiende el carmín de las flores adornan Paseo de la Reforma.

Costo: Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Atractivos: Stands de estados invitados, artesanías, decoración temática, flores de nochebuena en Paseo de la Reforma.

Stands de estados invitados, artesanías, decoración temática, flores de nochebuena en Paseo de la Reforma. Actividades: Fotografías con la luminaria, bazares navideños de distintos artesanos y artesanas, perfecto para caminar y apreciar las vistas.

Fotografías con la luminaria, bazares navideños de distintos artesanos y artesanas, perfecto para caminar y apreciar las vistas. Comida: Dulces tradicionales, nieve de temporada y ponche de frutas caliente.

La recomendación es visitarlo los domingos por la mañana, debido a que hay más luz de día y evitarás mayor afluencia de gente.

3. Bazar Navideño de Coyoacán

Ubicado a un costado del Jardín Centenario, encontrarás el bazar artesanal en el centro del corazón de Coyoacán, el cual se tornará navideño a partir del inicio de diciembre.

Costo: Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Atractivos: Nacimientos hechos a mano, piñatas tradicionales, artesanías locales.

Nacimientos hechos a mano, piñatas tradicionales, artesanías locales. Actividades: Caminar disfrutando de las creaciones artesanales, fotografías al estilo “cosy/acogedor”.

Caminar disfrutando de las creaciones artesanales, fotografías al estilo “cosy/acogedor”. Comida: Churros con cajeta o chocolate, atole de masa y pan artesanal navideño.

En Coyoacán, también existirá otro bazar de tiempo límite, el cual será específicamente navideño:

Bazar MÁS Navidad 2025: Se llevará a cabo en Club del Gourmet, Av. Miguel Ángel de Quevedo 292. La entrada es libre y podrás ver más de 60 expositores de regalos, moda y gastronomía navideña. Será en los días 4 y 5 de diciembre de 2025.

4. Feria de la Esfera de Iztapalapa

Ubicada en la Cabeza de Juárez, esta feria tiene una fecha tentativa de inicio —de acuerdo con su organización del año pasado— del 14 de diciembre al 6 de enero del 2026.

Costo: Entrada libre.

Entrada libre. Atractivos: Más de cien artesanos de Tlalpujahua y Chignahuapan que venden sus creaciones; esferas de vidrio soplado, decoraciones, artesanías únicas.

Más de cien artesanos de Tlalpujahua y Chignahuapan que venden sus creaciones; esferas de vidrio soplado, decoraciones, artesanías únicas. Actividades: Habrá talleres y actividades culturales en el Patolli Cabeza de Juárez.

Habrá talleres y actividades culturales en el Patolli Cabeza de Juárez. Comida: Ponche tradicional, tamales caseros y buñuelos enormes.

5. Bazar Navideño del Palacio de Hierro Polanco

Formalmente llamado El Palacio de la Navidad y el único que ya cuenta con sus adornos y temáticas de la temporada navideña, debido a que inició a mediados de noviembre hasta el final de la temporada de fin de año.

Este bazar se ubica en el Sótano 1 de El Palacio de Hierro Polanco, en Av. Moliere 222.

Costo: Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Atractivos: Villa Iluminada, marcas boutique, locales de comida tradicional navideña, adornos de luces.

Villa Iluminada, marcas boutique, locales de comida tradicional navideña, adornos de luces. Actividades: Fotografías en espacios temáticos de Navidad, ideal para una vista “ fancy ” e incrementar tu catálogo de Instagram.

Fotografías en espacios temáticos de Navidad, ideal para una vista “ ” e incrementar tu catálogo de Instagram. Comida: Hot-dogs alemanes, panettone, macarons navideños, chocolaterías premium.

Con esta información a la mano, no esperes más y da inicio a tus planes navideños para cerrar el año con las experiencias más coloridas, dulces y divertidas posibles sin salir de la Ciudad de México.