Resultados del Chispazo hoy 13 de junio de 2026: revisa los números ganadores y descubre si tu boleto ganó un premio

Cada día ocurre el mismo ritual: miles de personas sacan el boleto del bolsillo, abren el celular y comienzan una revisión número por número. Este sábado 13 de junio de 2026, el Chispazo volvió a concentrar búsquedas entre quienes esperan confirmar si la suerte decidió aparecer.

Con una dinámica rápida y sorteos diarios, este juego electrónico de la Lotería Nacional se mantiene entre los más consultados por quienes buscan una posibilidad inmediata de premio sin esperar sorteos semanales.

Resultados del Chispazo hoy 13 de junio de 2026

La jornada contempla dos momentos clave:

Chispazo de las Tres : 14-15-18-19-27

Chispazo Clásico: POR CONFIRMAR

¿Cómo revisar si tu boleto del Chispazo ganó?

Aunque parece cuestión de segundos, revisar correctamente evita errores.

Verifica estos puntos:

Confirmar si jugaste Chispazo de las Tres o Chispazo Clásico .

o . Revisar el número de sorteo.

Comparar las cinco cifras exactamente como aparecen en el resultado oficial.

Validar el nivel de coincidencias obtenido.

El monto del premio cambia según la cantidad de aciertos registrados.

Qué hacer si tu boleto resultó ganador

Si encontraste coincidencias con el resultado publicado: