Resultados del Tris hoy 13 de junio de 2026: revisa los números ganadores y descubre si te tocó suerte

El Tris volvió a convertirse en una de las ilusiones más fuertes del día este sábado 13 de junio de 2026. Como ocurre cada jornada, miles de participantes esperan conocer las combinaciones ganadoras para saber si alguno de sus boletos logró convertirse en premio.

Con sorteos distribuidos durante el día y una mecánica fácil de seguir, este juego de la Lotería Nacional mantiene una fórmula que no falla.

Resultados del Tris hoy 13 de junio de 2026

Estos son los sorteos que integran la jornada diaria de Tris:

Tris Medio Día : 2-2-0-9-3

Tris de las Tres : 5-6-2-6-1

Tris Extra : PENDIENTE

Tris de las Siete : PENDIENTE

Tris Clásico: PENDIENTE

Los resultados oficiales se actualizan conforme concluye cada sorteo y pueden presentar validaciones posteriores antes de quedar confirmados.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Revisar un boleto parece sencillo, pero hacerlo bien evita confusiones. Para confirmar si obtuviste premio debes verificar:

La modalidad que jugaste.

que jugaste. El número de sorteo correspondiente.

correspondiente. La combinación ganadora .

. Si el resultado incluyó multiplicador .

. Las reglas de pago según el nivel de aciertos.

Recuerda conservar el comprobante en buen estado, ya que es el documento que respalda cualquier reclamación de premio.

¿A qué hora se realizan los sorteos del Tris?

Uno de los factores que mantiene el interés es que existen varias oportunidades a lo largo del día.

Tris Medio día, a la 1:00 pm

a la 1:00 pm Tris de las Tres, a las 3:00 pm

a las 3:00 pm Tris Extra, a las 5:00 pm

a las 5:00 pm Tris de las Siete, a las 7:00 pm

a las 7:00 pm Tris Clásico, a las 9:00 pm

Qué hacer si tu boleto resultó ganador

Si identificaste coincidencias con la combinación publicada, lo recomendable es:

Confirmar el resultado únicamente en canales oficiales. Revisar condiciones y fechas de cobro. Mantener el boleto protegido. Evitar compartir fotografías completas del comprobante.

Aunque muchos buscan estrategias o patrones, el resultado sigue dependiendo completamente del azar y cada sorteo funciona de manera independiente.