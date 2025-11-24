¿Murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez? Lo que se sabe de la exesposa de Eugenio Derbez

Este lunes 24 de noviembre se confirmó el sensible fallecimiento de la locutora mexicana Gabriela Michel, a los 65 años. La actriz de doblaje deja un profundo dolor en su hija, Aislinn Derbez, fruto de su matrimonio con el comediante mexicano Eugenio Derbez.

La creadora de contenido Chamonic, especializada en entretenimiento, confirmó la noticia en redes sociales.

Hasta el momento, varios medios de comunicación han confirmado la muerte de Gabriela Michel, sin embargo, ni la actriz mexicana Aislinn Derbez ni su familia han emitido algún comunicado o publicación sobre el deceso de quien también fue una reconocida actriz de doblaje y locutora.

¿Qué le pasó a Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

La creadora de contenido compartió en sus redes sociales que el fallecimiento de la madre de Aislinn Derbez pudo haber sido ocasionado presuntamente por un accidente al interior de su casa.

“Lamentablemente hoy a las 7 a.m. aproximadamente falleció su mamá, la señora Gabriela Michel. Me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, comentó Chamonic en su publicación.

No obstante, la misma creadora aclaró que aún no hay confirmación oficial sobre las causas del fallecimiento y tampoco ha habido respuesta de la hija del comediante mexicano Eugenio Derbez, ni algún comunicado de la familia desmintiendo la información.

¿Quién era Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel estuvo casada con el locutor y presentador de televisión Jorge Alberto Aguilera, conocido presentador en el programa “En Familia con Chabelo” y fue madre de la actriz Aislinn Derbez, fruto de su relación anterior con el actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez.

La locutora mexicana nació el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Trabajó también como actriz de doblaje en películas como:

Cuentos que no son cuento (2008)

(2008) Santa Cláusula 2 (2002) y Santa Cláusula 3 (2006)

Su trayectoria incluye trabajos desde el redoblaje en Cóctel como Kerry Coughlin (Kelly Lynch, 1988), hasta A todo ritmo: Hecho en Japón, donde interpretó a Georgia Jones en 2012.

Hasta el momento no se han esclarecido las causas de su fallecimiento. Gabriela Michel deja un profundo dolor en la industria del doblaje y la locución en México, pero sobre todo en su familia.