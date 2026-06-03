¿Chedraui te regala la playera de la Selección Mexicana por 1000 pesos de compra? Te explicamos (Pexels)

Si estabas interesado en conseguir la playera de la Selección Mexicana para apoyarla en este Mundial 2026, Chedraui lanzó una promoción para regalarla a los aficionados que compraran $1,000 pesos en la tienda; así fue la dinámica.

A pesar de las dudas que surgieron entre los internautas sobre si la playera de la Selección Mexicana que regalaba Chedraui era original, la tienda sorprendió a sus clientes, pues esta era auténtica.

¿Chedraui regala la playera de la Selección Mexicana en compras de 1,000 pesos?

Chedraui lanzó una dinámica para todos sus clientes amantes del futbol durante los días del Hot Sale; sin embargo, tras la alta demanda, estas se acabaron rápidamente.

La dinámica consistía en realizar compras en línea de $1,000 pesos y la playera de la Selección Mexicana se entregaría a tu domicilio junto con el pedido.

La promoción solo estuvo limitada a 100 mil playeras de la Selección Mexicana, estando disponible del 25 de mayo al 2 de junio. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que las playeras se terminaron antes de la fecha límite.

¿Cómo se podía conseguir la playera del Tri gratis en Chedraui?

Para conseguir tu playera de la Selección Mexicana, lo único que tenías que hacer era realizar la compra de tu súper de manera normal a través de la página de internet de Chedraui o bien desde tu celular, en su aplicación.

Al realizar compras de $1,000, al finalizar te aparecía automáticamente en el carrito de compra tu playera de la Selección Mexicana sin algún costo.

Tras estos pasos, lo único que tenías que hacer era agregar tus datos de compra, como domicilio o información personal, y hacer el pago.

La playera de la Selección Nacional se te entregaba junto con tu pedido en el domicilio registrado.

Quienes pudieron aprovechar la promoción de Chedraui durante el Hot Sale compartieron en redes sociales imágenes de su playera de la Selección Nacional, mencionando que era original, para sorpresa de algunos de ellos.