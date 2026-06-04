Boletos Mundial 2026: así puedes ir gratis a la inauguración entre México y Sudáfrica si eres cliente de estas empresas (@hdemauleon)

Un Mundial imposible para gente pobre, pero siempre hay filántropos que te llevan gratis.

Si te has comprado la pantalla de 70 pulgadas para ver la Copa del Mundo 2026, únicamente deberás mantenerte a raya con el pago, y quién sabe, en una de esas la pegas, y estás dentro de los dos seleccionados para asistir al partido entre la Selección Mexicana y la selección de Sudáfrica… y gritar a todo pulmón, y al unísono, de dos: “¡Saca el pañuelo blanco!.

Siempre hay ilusión y esperanza, ya que el presidente de Grupo Salinas regalará boletos para la inauguración este 11 de junio, y aquí te decimos cómo ganártelos.

¿Cómo ganar los boletos de la inauguración que regala Salinas Pliego?

Dos boletos del Mundial “de los chingones” están en juego. Y si eres cliente de Banco Azteca o Elektra pueden ser tuyos.

Como el cuello, blanco es el pañuelo, y de colores la experiencia irrepetible de asistir al Mundial FIFA 2026, La posibilidad se prepara en el azar de la elección de Ricardo Salinas Pliego, empresario que entiende perfecto de los sueños de los mexicanos, que desean presenciar el Mundial de Fútbol en casa.

“¡Saca el pañuelo!, ¡Saca a Morena!” se escucha en el video que el “Tío Richi” pide difundir, un video donde gritan al unísono cientos de mexicanos hechos con sueños mundIAlistas.

Me comparten esto que ha comenzado a circular en redes.

👇 pic.twitter.com/TmGcWOqcJS — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) June 4, 2026

El Mundial llega a casa por tercera vez, pero la posibilidad de asistir a un partido de esta fiesta pintada de morado en la Ciudad de México ronda precios estratosféricos. Es más rentable comprar alguna pantalla en Elektra y esperar ser uno de los ganadores.

Participar es demasiado sencillo, solo debes darle retuit a la publicación donde se comparte el video de “saca el pañuelo blanco, ¡Fuera Morena!” y así, fácil, ni siquiera en pagos chiquitos.

Solo debes subir la foto de tus últimos 3 comprobantes de pago de tu préstamo, y así podrás entrar en la contienda para gritar a todo pulmón ¡Fuera Morena! en el Estadio Azteca el 11 de junio, o mejor dicho en el Estadio Banorte, o mejor, Estadio Ciudad de México…

Requisitos para resultar seleccionado por el tío Richi y asistir a la inauguración del Mundial

La propuesta de uno de los hombres más ricos del país es sencilla e incisiva frente al oficialismo: gritar frente a extranjeros de todo el mundo (principalmente sudafricanos) “¡Fuera Morena!”.

En concreto, los dos mexicanos o mexicanas que se ganen sus boletos “tienen que llevar sus pañuelos blancos!!!”, expresó el presidente de Grupo Salinas en su cuenta oficial de X.

El tío Richi, siempre honesto, deja las cosas en claro:

Desde los surcos salen los pañuelos blancos, o verdes, o rojos, o negros… no importa, el mensaje es claro: “Si nos organizamos podemos todos”, concluye el video que busca difundir este filántropo que te puede llevar al Mundial.