¿Habrá venta nocturna de Liverpool en junio 2026 por el Día del Padre?

Si todavía no tienes el regalo para papá, esta Venta Nocturna de Liverpool podría ser la oportunidad perfecta para encontrarlo.

Junio ya está aquí y con él se acerca una de las fechas más esperadas para celebrar a papá. Liverpool, una de las tiendas departamentales más grandes de México, ya prepara motores para ofrecer una gran variedad de descuentos en múltiples productos a través de su próxima Venta Nocturna.

La siguiente Venta Nocturna, como cada edición, contará promociones disponibles tanto en tiendas físicas como en línea, principalmente en los departamentos de tecnología y muebles, así como en ropa, calzado y accesorios para caballero.

Fechas y Horarios de la próxima Venta Nocturna de junio

Podrás aprovechar estás ofertas para consentir a papá del viernes 4 al domingo 7 de junio en todas las sucursales de Liverpool en la República Mexicana en un horario de 11:00 hrs. a 21:00 hrs.

En cuanto a la tienda en línea y la aplicación Liverpool Pocket, los descuentos de esta edición estarán disponibles desde la primera hora del viernes y hasta la última del domingo, por lo que podrás disfrutar de múltiples promociones desde la comodidad de tus dispositivos electrónicos.

Imperdibles para aprovechar en la Venta Nocturna

Podrás encontrar promociones que van desde el 20% de descuento en celulares; 30% en cámaras, equipos de cómputo, smartwatches y barras de sonido; hasta 40% en muebles y 50% en pantallas y viajes, además de la posibilidad de pagar a 18 meses sin intereses.

En categorías como calzado, ropa, perfumería y accesorios, podrás encontrar miles de productos con descuentos de hasta el 20%.

Liverpool ofrece beneficios como envíos gratis en gran parte de sus productos, Click & Collect (opción de comprar en línea y recolectar en tienda) y Garantía Liverpool (sino estás satisfecho con tu compra, podrás solicitar un cambio de tus productos).