Persépolis: ¿De qué trata y dónde ver la aclamada película de Marjane Satrapi en México?

Marjane Satrapi La autora deja detrás un legado de arte y lucha que puede apreciarse en Persépolis, novela gráfica autobiográfica y película animada.

Este jueves 4 de junio de 2026, familiares de Marjane Satrapi —escritora, ilustradora y cineasta— confirmaron su fallecimiento a los 56 años de edad; de acuerdo con el comunicado citado por medios franceses, la autora “había perdido las ganas de seguir luchando” tras la muerte de su esposo un año atrás.

Satrapi fue internacionalmente reconocida por su novela gráfica autobiográfica Persépolis, una historia de alto impacto emocional y político sobre la supervivencia de la integridad de las mujeres en Irán ante la guerra, el régimen y un silencio impuesto que no debe ser olvidado.

Persépolis: ¿de qué trata la novela autobiográfica de Marjane Satrapi?

Cómic y película son un manifiesto político a toda regla, una expresión visual que intenta retratar, en su sencillo estilo blanco y negro, con trazos caricaturezcos en papel, una dura crítica a las bases de poder que sostienen el régimen islámico represor, pero su peculiaridad se encuentra en la íntima visión del relato de Marjane.

Marji, su protagonista, abre para los espectadores y espectadoras, un escenario que no podemos vislumbrar en las noticias, es la historia desconocida que comparte al mundo para que comprendamos —junto a ella— el alcance real de estos cambios, esta historia, que sólo pertenece a la mujer iraní.

El cómic, publicado a partir del año 2000, fue galardonado en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en 2001. De acuerdo con palabras de Marjane en vida, nunca le gustó el término “novela gráfica”, señalando al concepto como una creación de la burguesía para no sentir rechazo a los cómics, una manera de decir: “oh, este es el tipo de cómics que sí puedes leer”.

Persépolis (2007): la película animada sobre guerra y libertad desde los ojos de una mujer iraní

Persépolis, película animada franco-iraní del año 2007, es el perfecto ejemplo para reafirmar que la animación es un formato con la fuerza suficiente para sostener una historia envuelta de circunstancias incontrolables como la guerra a través de una narrativa emocionalmente profunda dirigida por la voz de una niña, adolescente y mujer iraní, quien enfrentó desde sus primeros años los cambios inconcebibles dentro y fuera de su país natal.

El filme de animación está dirigido por Marjane y Vincent Paronnaud; tomando de base el cómic, la película nos muestra una línea de tiempo de los eventos históricos más importantes de Irán, desde los inicios de la Revolución Islámica hasta el nuevo siglo, acompañada por la autenticidad de su protagonista, quien asume la tragedia de los momentos devastadores y sobrevive a ellos lo mejor que puede.

Nominada al Óscar por Mejor Película Animada y galardonada con Premio del Jurado en el Festival de Cannes, Persépolis no es sólo una película animada sobre la historia de Irán, sino cómo esta historia de revolución, guerra y opresión, es asimilada por una mujer iraní que se siente extranjera incluso en su propio hogar.

Sin pertenecer ni aquí ni allá, la protagonista nos hunde con ella en un viaje sensible y existencialista, donde trata de comprenderse a sí misma al mismo tiempo que lucha contra la desesperanza absoluta.

Así puedes ver Persépolis de Marjane Satrapi en México

La película del viaje de Marji a través de los cambios en la historia de Irán, así como los cambios propios de una mujer, puede ser vista en México mediante servicios de streaming, sin embargo, estas plataformas requieren un costo extra de renta.

Prime Video: $25.49 pesos.

$25.49 pesos. YouTube: $40 pesos.

$40 pesos. Google Play Películas: $40 pesos

Siendo una de las voces culturales más influyentes de las últimas décadas, cuyo papel en la defensa de las libertades y los derechos de las mujeres en Irán ha dejado marca en la historia, mirar Persépolis de Marjane Satrapi es una tarea esencial para mantener presente una lucha que persiste hasta el día de hoy.