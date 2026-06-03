Gobierno del Estado de México rifó boletos para México vs Serbia ¿No te enteraste?

Selección Mexicana Autoridades organizaron una rifa de boletos para el encuentro amistoso entre México y Serbia, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez. (Cuenta oficial de Facebook del Gobierno del Estado de Méxic)

Como parte de las actividades previas al Mundial 2026, el Gobierno del Estado de México difundió a través de sus redes sociales una rifa de boletos gratuitos para el partido amistoso de México vs Serbia que se jugará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Este enfrentamiento es el último encuentro amistoso del Tricolor antes de que el balón ruede en el Estadio de la Ciudad de México.

¿Cómo podía participar?

Para entrar al sorteo, los interesados debían responder una trivia disponible en el sitio oficial del Gobierno del Estado y cumplir con los requisitos establecidos en las bases.

La fecha límite para realizar tu registro y obtener los boletos concluyó el día 2 de junio de 2026 a las 23:59 horas.

La actividad consistía en tomar una foto o video con el emblemático colibrí que puedes encontrar en diferentes puntos del estado y demostrar tu afición por la Selección.

Las autoridades estatales definieron que los participantes deben ser residentes del Estado de México, contar con identificación oficial vigente y ser mayores de edad.

Al momento de iniciar con tu registro, tenías que llenar un formato digital con tu foto del INE actualizada y tus datos personales, un teléfono de contacto, correo electrónico y el link de tus redes sociales.

¿Dónde ver el partido de México vs Serbia el jueves 4 de junio?

Si no te enteraste a tiempo de esta convocatoria, no te preocupes; aquí te decimos dónde podrás ver el partido del Tri.

En televisión abierta lo podrás sintonizar este jueves 4 de junio a las 20:00 horas por: