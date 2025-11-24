Pitón gigante aparece en el auto de una mujer en Nuevo León

Habitantes de Zuazua, Nuevo León, fueron testigos de un hecho tan sorprendente como alarmante: una mujer que circulaba por la zona fue alertada por un transeúnte de que una enorme serpiente estaba saliendo por la parte trasera de su automóvil. Al revisar, descubrió que se trataba de una pitón de más de dos metros, cuyo cuerpo asomaba desde la defensa.

La conductora detuvo de inmediato su vehículo y se alejó para ponerse a salvo mientras pedía ayuda a las autoridades.

Rescate por Protección Civil

Elementos de Protección Civil de Zuazua arribaron al lugar para atender la emergencia. Debido al tamaño del reptil, los rescatistas tuvieron que actuar con cuidado para evitar que la pitón se estresara o intentara defenderse. Tras varios minutos de maniobras, lograron capturarla sin poner en riesgo a la mujer ni a quienes se encontraban cerca.

Más tarde, el ejemplar fue entregado a personal de Parques y Vida Silvestre, quienes evaluaron su estado de salud y determinarán su reubicación en un entorno seguro.

¿Cómo llegó al vehículo?

Las autoridades aún investigan cómo la serpiente terminó dentro del automóvil. Entre las hipótesis se encuentran que pudo tratarse de un reptil mantenido como mascota que escapó de alguna vivienda cercana, o bien que alguien la abandonó en la zona.

Especialistas explican que las serpientes pueden esconderse en motores o espacios cerrados buscando calor o refugio, especialmente durante noches frías.

¿Es peligrosa una pitón?

Si bien las pitones no son venenosas, sí pueden representar un riesgo debido a su fuerza, ya que se defienden envolviendo y presionando con su cuerpo. Por ello, cualquier encuentro con reptiles grandes debe ser atendido por personal especializado.