Jenna Marie Ortega ¿Qué está pasando con Jenna Ortega? Fans señalan preocupación en redes por su estado de salud (Instagram: (@jennaortega))

Jenna Ortega vuelve al ojo público, esta vez de una manera que llamó por completo la atención entre sus fanáticos tras hacerse viral el sorprendente cambio físico de la joven actriz.

¿Qué está pasando con Jenna Ortega?

Durante una entrevista para la revista Esquire, publicada el pasado 11 de agosto, Jenna Ortega, quien alcanzó fama internacional tras interpretar a Merlina Addams en la serie homónima de Netflix.

En dicha entrevista, repasó su trayectoria por Hollywood, su trabajo con el director Tim Burton y el arrollador éxito de la serie de Netflix y otros proyectos.

Sin embargo, la atención del público se desvió rápidamente de sus declaraciones para enfocarse en el aspecto de la actriz de 23 años.

Los usuarios en redes sociales destacaron su apariencia al lucir con poco maquillaje, ojeras y unas líneas marcadas en el rostro, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud, lo que generó en redes sociales la difusión de imágenes comparativas con su aspecto del año pasado.

Un mal hábito desde su infancia

A raíz de la entrevista en Esquire, resurgieron declaraciones pasadas sobre los inicios de su carrera como actriz infantil, donde la propia Jenna confesó que solía descuidar su alimentación por priorizar sus jornadas de trabajo.

Al recordar su etapa como protagonista de la serie de Disney Channel Stuck in the Middle, que fue estrenada en 2016, Ortega reconoció que desarrolló una costumbre poco saludable por autoexigencia:

“No pedía ni un sorbo de agua. Podía pasarme el día entero sin comer ni beber nada con tal de no molestar a nadie”, argumentó arrepentida sobre la presión que se imponía desde temprana edad.

¿Qué está pasando con las actrices y cantantes en la industria?

El caso de Jenna Ortega se suma a una serie de cambios físicos en la industria del entretenimiento que han generado debate en redes sociales, especialmente en torno a las mujeres.

Casos como el de Ariana Grande, quien ha mostrado una notable delgadez extrema desde las filmaciones de Wicked, así como los cambios de Kelly Osbourne, Demi Moore y Emma Stone, han puesto bajo la lupa los constantes cambios de imagen, el ritmo de trabajo y las presiones estéticas a las que se enfrentan las celebridades en la actualidad. ¿Será acaso la nueva era de la belleza inquietante?