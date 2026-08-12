Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas del 12 de agosto de 2026 que te harán ahorrar en frutas y verduras

Si hoy toca hacer el súper, vale la pena echarle un vistazo a las promociones de La Comer y Fresko. Este miércoles 12 de agosto de 2026 llega una nueva edición del Miércoles de Plaza, una jornada en la que algunos productos frescos bajan de precio y que puede ser una buena oportunidad para surtir la despensa.

La promoción concentra buena parte de sus precios especiales en frutas y verduras, aunque también hay opciones de pollo, carne de cerdo y pescados y mariscos. Así que, antes de llenar el carrito, conviene revisar qué productos tienen descuento y organizar las compras alrededor de ellos.

Frutas y verduras en oferta en La Comer y Fresko

Entre los precios que destacan esta semana está la sandía roja a $9.90 por kilo, mientras que el jitomate Saladet se encuentra en $13.90. También aparecen opciones para completar el refrigerador como melón chino a $19.90, mango Paraíso a $24.90 y piña Miel a $29.90 el kilo.

La lista de promociones incluye:

Sandía roja a $9.90 el kilo

Jitomate Saladet a $13.90 el kilo

Melón Chino a $19.90 el kilo

Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo

Mango Paraíso a $24.90 el kilo

Piña Miel a $29.90 el kilo

Zanahoria a $19.90 el kilo

Mandarina a $69.90 el kilo

Chayote sin espinas a $24.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Toronja Sangría a $39.90 el kilo

Lechuga Romana a $12.90 la pieza

Brócoli a $39.90 el kilo

Mamey a $39.90 el kilo

Fresa a $69.90 la pieza

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo

Naranja Valencia a $39.90 el kilo

Aguacate Hass a $59.90 el kilo

Espinacas a $7.90 el manojo

Guayaba a $49.90 el kilo

Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo

Pera de Anjou a $69.90 el kilo

Durazno Melocotón a $89.90 el kilo

Blueberry a $59.90 la pieza

Chile Poblano a $49.90 el kilo

Tuna blanca a $29.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo

Plátano Tabasco a $25.90 el kilo

Pepino a $29.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo

Papaya Maradol a $39.90 el kilo

También hay productos de precio más elevado, como el durazno melocotón a $89.90 el kilo, la uva blanca sin semilla al mismo precio y la pera de Anjou a $69.90.

¿Hasta cuándo están disponibles las ofertas de La Comer y Fresko?

Las promociones corresponden al Miércoles de Plaza del 12 de agosto de 2026. Los precios pueden estar sujetos a disponibilidad y a las condiciones de cada sucursal, por lo que es recomendable verificar la promoción antes de realizar una compra grande.

Para quienes ya tenían planeado hacer el súper este miércoles, la jornada puede ser una oportunidad para ajustar el carrito y darle prioridad a los productos con mejores precios.

Lo que debes revisar antes de ir al súper

Antes de salir por el mandado, compara los precios con lo que necesitas comprar, revisa la disponibilidad en tu sucursal y considera que los productos frescos pueden variar de precio o existencia.

La idea es sencilla: aprovechar las ofertas de La Comer y Fresko sin terminar comprando de más. Porque ahorrar también implica saber qué dejar fuera del carrito.