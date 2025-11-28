¿Andas sin chamba? Slim ofrece estos cursos gratuitos para encontrar empleo

La Fundación Carlos Slim mantiene disponible una amplia variedad de cursos gratuitos pensados para apoyar a personas que buscan trabajo

La Fundación Carlos Slim mantiene disponible una amplia variedad de cursos gratuitos pensados para apoyar a personas que buscan trabajo o quieren mejorar sus habilidades laborales. Estas capacitaciones forman parte del programa “Capacítate para el Empleo”, una plataforma digital diseñada para ofrecer herramientas útiles en distintos sectores productivos.

Los cursos cubren áreas como tecnología, administración, servicios, comercio y oficios técnicos, y la mayoría no requieren experiencia previa. Cualquier persona puede estudiar a su ritmo y obtener un certificado gratuito que respalde las habilidades aprendidas.

Capacitación flexible y con certificación

Las lecciones están diseñadas para que los usuarios avancen cuando quieran y desde donde puedan, sin horarios establecidos. Además, la oferta incluye opciones alineadas con las habilidades que hoy más demanda el mercado laboral, especialmente en áreas tecnológicas y de digitalización.

Para empezar, solo necesitas registrarte en la plataforma, elegir el curso de tu interés y comenzar a estudiar. Al terminar, recibirás un certificado que puedes añadir a tu currículum o usar para postularte a un empleo.

Ejemplos de cursos gratuitos disponibles

Entre los más de cien cursos disponibles destacan:

Soporte Técnico en Tecnologías de la Información: conceptos de hardware, software y resolución de fallas.

conceptos de hardware, software y resolución de fallas. Atención al Cliente: ideal para ingresar al sector comercial, call centers o servicios.

ideal para ingresar al sector comercial, call centers o servicios. Reparación de Celulares: capacitación práctica y de alta demanda para emprender o trabajar por cuenta propia.

Estos cursos forman parte del compromiso de la Fundación Carlos Slim por brindar capacitación accesible, especialmente para quienes actualmente buscan trabajo o desean mejorar sus oportunidades laborales.