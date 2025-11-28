¡Evita el FOMO! Este es el paso a paso para crear tu foto estilo Stranger Things con IA

El final de Stranger Things 5 no solo ha reavivado nuestros lazos con Hawkins, sino que también disparó un síndrome nostálgico en redes sociales por despedir la serie, haciendo que, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), todos logren una foto con ese toque misterioso, rojo y nebuloso.
Pero no se trata solo de posar o salir bien en la foto; con las herramientas correctas y un prompt bien pensado, puedes crear una imagen que logre todo el vibe que necesitas.
¿Cómo hacer mi foto estilo Stranger Things con IA?
Para lograrlo solo necesitas:
- Una foto tuya clara con el rostro bien iluminado
- Una herramienta de IA como Gemini, y en particular su opción Nano Banana
- Un prompt con muchos detalles
Paso a paso lograr tu foto estilo Stranger Things con IA en el Upside Down
- Abre Gemini y da clic en “Crear imagen”. Selecciona “Nano Banana” y luego, toca el botón “+” para subir tu foto
- Sube tu foto
- Selecciona o escribe un prompt creativo como estos:
- Colócame dentro de la misteriosa Casa Byers de Stranger Things, con luces navideñas formando un alfabeto en la pared y con iluminación tenue para que parezca que estoy en un ambiente inquietante
- Hazme aparecer atrapada en el Upside Down de Stranger Things, en un bosque retorcido, cielo amenazante rojo y oscuro, vegetación bioluminiscente, ropa setentera o de los 80s
- Enfréntame a un monstruo estilo Demogorgon en un centro comercial abandonado con luces de emergencia, sombras dramáticas y ropa retro estilo Stranger Things
Con esos tres pasos basta para que tengas una foto lista para ser compartida.
El estreno de la última temporada de Stranger Things será tendencia un buen rato, así que no dejes pasar la oportunidad de ser parte de este universo. Saca tu selfie, abre Gemini, deja volar tu imaginación y prepárate para recibir preguntas sobre cómo lo lograste.
