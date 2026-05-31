Día del Padre 2026: ¿Por qué se celebra cada tercer domingo de junio?

Día del Padre Una celebración para reconocer el papel de los padres en la familia (PEXELS)

El Día del Padre es una de las tradiciones a nivel global que fue concebida como el complemento del Día de la Madre; tiene su celebración este domingo 21 de junio de 2026, una festividad que reconoce a la figura paterna.

Sin embargo, la fecha de celebración del Día del Padre puede variar dependiendo de otros continentes y países. En América, al menos gran parte del continente, se mantiene una fecha fija: celebrarlo el tercer domingo de junio.

¿Cuál es el origen del día del padre?

Para conocer la historia de esta celebración, tiene su origen el 19 de junio de 1909 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Bajo la iniciativa de una mujer llamada Sonora Smart Dodd, quien tomó inspiración del Día de la Madre, donde buscaba rendir homenaje a su padre.

Henry Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil estadounidense. Henry se hizo cargo de sus hijos cuando su esposa murió de parto; dicha celebración buscaba destacar el papel importante de los hombres en la sociedad, especialmente en aquellos padres que debían asumir el rol de ser madres y padres.

¿Por qué se celebra el tercer domingo del mes de junio?

La elección del mes fue porque originalmente Sonora había propuesto dar fecha oficial el 5 de junio, motivo de esa fecha porque era el día que cumplía años su padre. Sin embargo, la Alianza Ministerial de Spokane prefirió designar el tercer domingo de junio, celebrándose el primer Día del Padre el 19 de junio de 1910.

Años después, la fecha llegó a ser oficial en 1966, año en el que el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firmó un decreto presidencial para establecer que el Día del Padre se celebrara el tercer domingo de junio.

Seis años más tarde, en 1972, el presidente Richard Nixon confirmó la fecha y firmó la ley que la convirtió en una celebración nacional permanente para el resto del continente americano.