Juguetes Mi Alegría a precio de fábrica: dirección, horarios y cómo llegar a la bodega

Todos los niños que crecimos en los 90 tuvimos o deseamos un juguete Mi Alegría. Hoy, podrías conseguir el Juego de Química o la Fábrica de Pelotas a un superprecio, pues en su outlet podrás conseguir los mejores juguetes hasta con el 80% de descuento.

Así es, podrás conseguir piezas legendarias como la Máquina de Algodón de Azúcar o mascotas de futbol; todo a un precio especial; sin embargo, no todo es color de rosa, pues el outlet está por cerrar.

¿Dónde está y cuál es el horario del outlet de juguetes Mi Alegría?

La tienda outlet de juguetes Mi Alegría se encuentra en Camino Real a Toluca 154, Álvaro Obregón, CDMX. Con un horario de:

Lunes a viernes de 10:00 am a 7:00 pm

de 10:00 am a 7:00 pm Sábados y domingos de 10:00 am a 3:00 pm

Y, si conseguir los mejores juguetes de la marca a precio de fábrica te parece poco, cabe mencionar que aceptan pago con tarjeta, dinero en efectivo y vales de despensa.

No pierdas la oportunidad de invertir para un pequeño negocio o anticiparte a los regalos de Navidad con la tienda outlet de juguetes Mi Alegría. Tienes hasta el 5 de diciembre para disfrutarlo.