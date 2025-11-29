Partidazo de YouTubers 6: así puedes ver el streaming gratis para el show del año España vs LATAM

Partidazo de YouTubers 6: así puedes ver el streaming gratis para el show del año

El Partidazo de YouTubers 6 es mucho más que un partido de fútbol: es un megaevento de entretenimiento donde streamers e influencers se ponen los uniformes para vivir la magia del fútbol.

El duelo se celebrará este sábado 29 de noviembre de 2025, en el estadio La Rosaleda en Málaga, España para recibir a miles de fans y amantes del deporte.

Pero, si no estás en la madre patria, no te preocupes porque el partido se transmitirá gratis por YouTube.

Entradas para todos desde 3 hasta 24 euros

Las entradas estuvieron a la venta en la página oficial, con precios desde 3 y hasta 24 euros, dependiendo de la zona del estadio.

Aunque algunas zonas populares ya están agotadas, aún quedaban localidades disponibles en varias áreas del recinto.

¿Dónde ver el Partidazo de YouTubers 6 gratis?

El evento se transmitirá en el canal de YouTube de DjMaRiiO completamente gratis. Se estima que la transmisión sea larga, pues habrá varias actuaciones y conciertos en vivo.

Alineación del Partidazo de YouTubers 6

Este año, el duelo enfrentará a un equipo de España vs un equipo de Latinoamérica, con varios nombres conocidos de la comunidad de creadores de contenido.

Todos los jugadores convocados para el Partidazo de YouTubers 6

Selección española

Cacho01 (Portero)

Dario MH (Portero)

Papi Gavi

Mostopapi

Guanyar

Spursito

Mikel

Folagor

Telmo

Alexby

X. Ramos

Juanki

Ampeter

Adri Contreras

Peereira

DjMaRiiO

Plex

Kolderiu

Iker Ruiz

Robledo

Selección latinoamericana

Markito Navaja

Mernuel

La Cobra

Coscu

Shelao

Byking

Pelicanger

Cristorata

Rivaldios

LaSapa

Chanty

ElZeein

Davo

Coker

Bauletti

Toni Cruz

Vins

Will

Javetas

Vini Colombia

El Partidazo quiere entregar una experiencia completa: humor, entretenimiento, comunidad y la oportunidad de ver a tus creadores favoritos de una forma totalmente distinta. Tan popular es este formato, que ya compite con los grandes shows de deportes tradicionales.

También representa una ventana de interacción global: con público de España, Latinoamérica y más allá, la transmisión por YouTube une a fans de distintos países.

¿A qué hora empieza el Partidazo de YouTubers 6?

Si estás en México, el juego arrancará a la 1:00 pm, hora CDMX.