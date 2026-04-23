¿Colocar una moneda en el módem mejora la señal de WiFi? Te contamos si la nueva tendencia es real o mentira

Monedas en el módem de WiFi Internautas recurren a un “remedio casero” para mejorar la velocidad y estabilidad de la red.

México volvió a superar a la Inteligencia Artificial tras viralizar un peculiar “remedio casero” que aparentemente mejora la calidad del WiFi en los hogares, costumbre que fue recibida por el ojo extranjero como una broma, pero ha comenzado a despertar dudas genuinas sobre la veracidad de su éxito: ¿es posible que una moneda baste para agilizar la velocidad del internet?

De acuerdo con los usuarios y usuarias que han popularizado esta nueva tendencia, colocar una moneda (o más de una) sobre el dispositivo WiFi de los hogares potencia la conexión de la red, sin embargo, expertos en la materia tecnológica se han pronunciado en contra del truco casero y otorgan una explicación al respecto.

“Una moneda en el módem mejora el WiFi”: ¿mito o realidad?

A pesar de que este truco ha tomado relevancia últimamente entre los y las internautas de México, la verdad es que ha sido un remedio utilizado en diversas partes del mundo y mantiene su popularidad hasta el día de hoy; no obstante, su veracidad es un tema aparte, ya que personas expertas de la tecnología y redes han señalado que no existe ciencia alguna detrás de esta práctica.

Por su parte, el sector que ha apoyado el éxito de este remedio casero, defienden en redes sociales que la “explicación técnica” se basa en la idea de que el metal de la moneda supuestamente funciona como una “antena pasiva o disipador térmico” que reduce las variaciones en la señal.

Aunque esta explicación pueda parecer razonable para internautas que consumen información continua en plataformas como TikTok sin consultar fuentes alternas, ingenieros e ingenieras que han dado con el remedio casero señalan que la explicación no se apoya en las leyes de la física, sino creencias populares.

Expertos en tecnología advierten por qué no debes colocar monedas en el módem de WiFi

Contrario a lo que se ha popularizado en redes sociales, colocar una moneda en el módem podría desencadenar afectaciones a la conexión en lugar de mejorarla, por lo que los y las especialistas de la tecnología han advertido a la comunidad internauta de las siguientes complicaciones:

Sobrecalentamiento: Este es el riesgo mayor al que las personas podrían enfrentarse si colocan una o más monedas sobre su dispositivo de WiFi, ya que los módems están diseñados con rejillas de ventilación superiores para liberar el calor y la obstrucción de un objeto sobre el equipo causará conexión lenta , además de reducir drásticamente su vida útil.

Este es el riesgo mayor al que las personas podrían enfrentarse si colocan una o más monedas sobre su dispositivo de WiFi, ya que los módems están diseñados con rejillas de ventilación superiores para liberar el calor y , además de reducir drásticamente su vida útil. Interferencias indeseadas: Contrario a la propuesta inicial de quienes popularizaron la tendencia, el metal es uno de los principales enemigos del módem, pues la acumulación de elementos metálicos cerca de las antenas del router puede rebotar la señal y generar zonas sin cobertura dentro de los hogares.

Finalmente, las personas expertas en tecnología reafirman la inexistencia de un sustento científico, señalando que el supuesto impacto de las ondas de una moneda es nulo al tratarse de un objeto ridículamente pequeño como para generar un efecto real, sobre las ondas de radio electromagnéticas que utiliza el WiFi.