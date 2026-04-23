FYJA 2026: qué es, fechas, sedes y todo sobre el Festival de Flores y Jardines

FYJA 2026: todo lo que tienes que saber de este festival Foto: Cortesía

La Ciudad de México está a punto de transformarse. Durante cuatro días, una de sus zonas más emblemáticas dejará de ser solo un corredor comercial y urbano para convertirse en un recorrido vivo donde el diseño, la naturaleza y la creatividad dialogan con el espacio público.

Se trata de FYJA 2026, el Festival de Flores y Jardines, que regresa con una propuesta más ambiciosa: convertir Polanco en un circuito abierto de experiencias donde el jardín deja de ser solo decoración para convertirse en cultura, conocimiento y forma de habitar la ciudad.

FYJA 2026: todo lo que tienes que saber de este festival Foto: Cortesía

¿Cuándo se realizará FYJA 2026?

El festival se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, con una programación continua de actividades, exposiciones e intervenciones urbanas abiertas al público.

Durante estos cuatro días, los visitantes podrán recorrer distintas sedes y participar en eventos diseñados para todas las edades.

¿Dónde será el Festival de Flores y Jardines 2026?

FYJA 2026 se desplegará en múltiples puntos de Polanco, convirtiendo la zona en un circuito cultural y visual:

Parque América

Parque Lincoln

Av. Presidente Masaryk

Polanquito

Galería Torre del Reloj

Teatro Ángela Peralta

La propuesta busca no concentrarse en un solo punto, sino un recorrido urbano que invita a caminar, descubrir y redescubrir la ciudad.

FYJA 2026: todo lo que tienes que saber de este festival

¿Qué es el FYJA?

El Festival de Flores y Jardines no es solo un evento estético.

Desde su origen en 2016, ha evolucionado hasta convertirse en el festival de flores y jardines más grande de México, integrando disciplinas como Diseño floral, Arquitectura de paisaje, Botánica, Urbanismo y Cultura comunitaria.

Más que exhibiciones, FYJA plantea una reflexión de cómo convivimos con la naturaleza en la ciudad.

FYJA 2026: todo lo que tienes que saber de este festival Foto: Cortesía

¿Cuál es el tema de FYJA 2026?

La edición 2026 tiene como eje central “El Jardín Mexicano”, una mirada que entiende al país como un territorio de diversidad natural, cultural y simbólica.

El jardín se presenta como una memoria viva, un espacio de conocimiento y una herramienta para imaginar nuevas ciudades.

FYJA 2026: todo lo que tienes que saber de este festival Foto: Cortesía

¿Qué actividades habrá en FYJA 2026?

El programa es amplio y combina experiencias visuales, académicas y participativas:

Exposiciones e intervenciones

Jardines efímeros

Arcos florales monumentales

Fachadas intervenidas

Instalaciones urbanas

Charlas y conversatorios

Biodiversidad

Agua y ciudad

Paisaje urbano

Prácticas tradicionales

FYJA 2026: todo lo que tienes que saber de este festival Foto: Cortesía

Talleres

Para adultos

Jóvenes

Niños

Entre los momentos más destacados del programa público, el sábado 2 de mayo la paisajista francesa Céline Baumann presentará una charla sobre cómo escuchar y dar lugar a la naturaleza en nuestros espacios. A partir de proyectos como El Parlamento de las Plantas, explorará cómo este principio puede traducirse en distintas escalas, desde una puesta en escena hasta proyectos de paisaje.

Experiencias escénicas

Destaca “El Congreso de las Plantas”, una propuesta inmersiva donde las especies “toman la palabra” para reflexionar sobre la relación con el entorno.

FYJA 2026: todo lo que tienes que saber de este festival Foto: Cortesía

¿Quiénes participarán en el festival?

FYJA 2026 reúne talento nacional e internacional.

Entre los nombres más relevantes como los siguientes:

Céline Baumann (paisajista francesa)

Javier Senosiain (arquitecto mexicano)

Loreta Castro (arquitecta)

Especialistas en biodiversidad, urbanismo y paisaje

Esto posiciona al festival como un espacio de diálogo global. Así que ya lo sabes. El próximo mes tienes una cita con la naturaleza que hará de las calles de Polanco un museo natural al aire libre.