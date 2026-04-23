Soriana lanza ofertas con 50% de descuento en el segundo producto: así puedes ahorrar antes del 29 de abril

Esta vez, Soriana decidió jugar fuerte con una promoción que promete 50% de descuento en el segundo producto.

La mecánica es sencilla: solo tienes que elegir dos de los artículos participantes y el segundo, siempre que sea de igual o menor precio, se paga a la mitad.

El único detalle clave que no debes olvidar es que la promoción estará vigente hasta el miércoles 29 de abril de 2026, así que podrás adquirir productos que te ayuden a preparar fechas importantes.

¿Qué productos tienen 50% de descuento en Soriana?

Entre los principales productos incluidos destacan:

Productos del departamento de dulcería y chocolates. Aplica solo en seleccionados

Otras promociones que acompañan la oferta

Asimismo, la cadena también lanzó beneficios adicionales:

20% de descuento en juguetería

Rebajas en bicicletas y balones

Un guiño claro para quienes buscan adelantar compras del Día del Niño o simplemente aprovechar precios más ligeros.

Descuentos en Soriana: Día del Niño

Este tipo de promociones funciona mejor cuando se usan para comprar productos recurrentes o no perecederos; sin embargo, cuando coinciden con fechas especiales, se vuelven la mejor opción para tu bolsillo.