Efemérides diciembre 2025: Este es el calendario de días feriados y festividades en México

Festividades en Diciembre Calendario de días feriados y festividades en México.

Diciembre es un mes reconocido por sus coloridas festividades que parecen estar presentes desde el primer día del último mes; frías mañanas que hallan su alivio en el ponche de temporada o noches de luces llamativas que alumbran las calles donde las infancias se unen para quebrar piñatas que enculzarán sus caries hasta la Navidad.

Cuando diciembre arriba, también lo hace el espíritu navideño —a veces, más presente en unas personas que en otras— y cada día se alimenta la expectativa de las fiestas de fin de año.

No obstante, ¿sabías que diciembre en realidad está repleto de días festivos? Algunos de ellos ni siquiera podrás creerlos, así que te los contamos y así estarás preparado o preparada para festejar el Día del Suéter Feo o a conmemorar a tu ninja más cercano.

Días Festivos Oficiales en Diciembre

El jueves 25 de diciembre es el único día del mes que está determinado por la ley como día de descanso oficial, dado que se trata de la Navidad; en caso de que tengas que laborar, recuerda que la ley estipula que recibas un equivalente a tres veces tu salario del día o tu jefe correrá el riesgo de ser visitado por tres espíritus navideños que lo harán reflexionar.

Aparte de la blanca, blanca Navidad, existen otras festividades en el calendario decembrino que —a pesar de no ser fiestas de descanso oficial— son tradiciones renombradas en México:

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

Día de la Virgen de Guadalupe. 16 de diciembre: Inicio de las Posadas.

Inicio de las Posadas. 24 de diciembre: Noche Buena.

Noche Buena. 31 de diciembre: Noche Vieja.

Entre las recomendaciones que tenemos para ti en estas importantes festividades, está:

Revisar constantemente los avisos de trayecto en caso de que alguna pregrinación a la Virgen atrase tus tareas del día.

No meterte a las piñatas que son específicamente para niños y niñas (te correrán de la posada).

Procura no iniciar la pelea por los terrenos familiares antes de la cena; hazlo después de comer para no ahogarte al discutir.

Otras festividades en Diciembre

Entre los días festivos internacionales e históricos, encontramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA que se conmemora este lunes 1º de diciembre, así como también se celebra el Día de la Ama de Casa.

Más adelante, se conmemorarán los días internacionales Contra la Corrupción y Contra el Genocidio, ambos celebrados durante el 9 de diciembre que caerá martes este año.

Festividades de Diciembre que no conocías

¡Pero las celebraciones y la apertura a la conscientización no termina aquí!

Diciembre cuenta con más días festivos de los que están estipulados en cualquier calendario general del año, así que prepara tu suéter navideño más feo y comienza a agendar las fechas del último mes que festejan los días más extraños que se celebran:

5 de diciembre: Día Internacional del Ninja (Felicidades, Naruto).

Día Internacional del Ninja (Felicidades, Naruto). 8 de diciembre: Día de Fingir ser un Viajero en el Tiempo.

Día de Fingir ser un Viajero en el Tiempo. 15 de diciembre: Día Mundial del Otaku.

Día Mundial del Otaku. 19 de diciembre: Día del Suéter Feo.

Día del Suéter Feo. 20 de diciembre: Día Mundial del Escepticismo (aunque no te lo creas).

Día Mundial del Escepticismo (aunque no te lo creas). 21 de diciembre: Día de no hacer la cama.

Este último mes puede ser más divertido de lo acostumbrado, así que diviértete de fingir que viajas en el tiempo y busca tu suéter más feo de ninja, navidad o anime.