Vaso de oso Bearista Starbucks: Cuánto cuesta, dónde comprarlo y en qué sucursales está disponible

Vaso de oso Bearista de Starbucks Foto: Especial

Cada fin de año, Starbucks desata euforia en México con lanzamientos que se vuelven virales en cuestión de horas. Y tal parece que este 2025 no fue la excepción con el lanzamiento del vaso Bearista o Starbucks Bear Cup, un tierno osito que ha provocado largas filas, reventa y miles de memes.

Si tú también estás pensando en conseguirlo o quieres saber por qué todos hablan de él, aquí te contamos cuánto cuesta, dónde comprarlo y en qué sucursales está disponible.

¿Cuánto cuesta el vaso Bearista?

El precio oficial del vaso Bearista está dentro del rango habitual de lanzamientos especiales de temporada y esta vez su costo es de $869 pesos. La pieza es de edición limitada, lo que explica la alta demanda y el rápido agotamiento en varias sucursales.

¿Dónde comprarlo y en qué sucursales está disponible?

La disponibilidad del vaso Bearista depende de cada sucursal. Y es que Starbucks distribuyó un número limitado de unidades por tienda, lo cual explica que algunos establecimientos se quedaran sin stock durante las primeras horas del lanzamiento. No obstante, Starbucks informó que únicamente llegarán 37 mil 472 piezas a nivel nacional.

Las sucursales con mayor tráfico, como las ubicadas en zonas comerciales estratégicas de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, reportaron alta demanda desde temprano, por lo que la recomendación es consultar directamente en la tienda más cercana o preguntar por disponibilidad antes de acudir.

¿Cuándo se podrá adquirir el Starbucks Bear Cup?

Starbucks ofreció una preventa especial para los miembros Gold del programa Starbucks Rewards este 1 de diciembre. Sin embargo, la venta al público en general será este martes 2 de diciembre.

¿Cuánto cuesta el vaso de oso Bearista Starbucks en reventa?

Como ha ocurrido con otros artículos de colección de Starbucks, el vaso Bearista pasó rápidamente al mercado de reventa. Por lo que gente en redes sociales que intentó adquirir uno de estos vasos, reportó que los precios en reventa ya son exorbitantes.

Múltiples testimonios han subido capturas de pantalla de las reventas vpia internet, donde se pueden observar precios que van desde los 2 mil pesos y hasta los 2 mil 500 pesos por vaso. Lo cual comprueba que la estrategia de Starbucks de generar expectación entre los fanáticos de estos artículos realmente funciona y va más allá.

La conversación digital también ha sido protagonista. Memes, videos de largas filas y opiniones divididas sobre el coleccionismo invadieron redes como X, Facebook y TikTok, confirmando que el lanzamiento no solo es un fenómeno de consumo, sino también un evento cultural anticipado por miles de personas.

Cabe señalar que el vaso de oso está fabricado de un vidrio especial, por lo que el artículo funciona únicamente para bebidas frías; las altas temperaturas podrían romperlo.

Para quienes aún esperan conseguirlo, la recomendación es acudir a sucursales menos concurridas, llamar antes para preguntar por existencias, y evitar la reventa en sitios no verificados.