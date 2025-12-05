¿En qué consiste la “Ley Cazzu”? La propuesta de reforma inspirada en la rapera argentina

¿Qué es la "Ley Cazzu" y por qué la están impulsando? Especial

Cuando la vida personal de una artista se vuelve tema de conversación pública, lo normal es que se quede en el terreno del chisme. Pero en el caso de Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, su conflicto legal con Christian Nodal por la custodia y movilidad de su hija Inti detonó algo más grande: una propuesta de cambio de ley que hoy miles de madres y padres están apoyando.

A esa iniciativa ciudadana se le conoce ya como “Ley Cazzu”, y aunque todavía no es una ley aprobada, el debate que abrió toca fibras muy profundas: ¿qué pasa con las mamás y papás que crían prácticamente solos y, además, tienen que pedir permiso una y otra vez para viajar con sus hijos?

¿Qué es la “Ley Cazzu”?

La llamada “Ley Cazzu” es una iniciativa ciudadana impulsada en Argentina a través de una petición en Change.org titulada “Ley CAZZU – Libertad con nuestros hijos”. Su objetivo central es modificar las reglas sobre permisos de viaje de menores cuando la crianza recae en un solo progenitor.

La propuesta busca que, cuando exista abandono o ausencia comprobada del otro padre o madre, el progenitor que sí está presente y tiene la custodia pueda:

Viajar con su hijo o hija al extranjero

Sin tener que pedir autorización una y otra vez

Y sin tener que pasar por procesos judiciales largos y desgastantes

En palabras de quienes la impulsan, se trata de una medida pensada para familias monoparentales que hoy se topan con trabas burocráticas que no solo complican trámites, sino que también afectan directamente a los niños.

¿De dónde salió la idea? El caso Cazzu–Nodal

El tema explotó después de que Cazzu contara en el podcast Se Regalan Dudas las dificultades para viajar con su hija Inti. Según relató, en una ocasión, al pedir un permiso de salida, el abogado del padre le dijo algo así como:

“No se preocupen. Mi cliente está totalmente enterado que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

Esa frase, sumada a las trabas que ha vivido para trabajar y moverse con su hija, encendió las alarmas de muchas personas que se sintieron identificadas. A partir de ahí comenzaron las conversaciones sobre violencia vicaria (cuando se usa a los hijos como herramienta para dañar al otro progenitor) y sobre lo desbalanceado que puede ser el sistema cuando uno de los padres se ausenta, pero aun así tiene poder para limitar la vida del menor.

La petición ciudadana pronto se viralizó y superó las decenas de miles de firmas en cuestión de días.

¿En qué consiste la propuesta de reforma?

Detrás del nombre mediático hay puntos muy concretos. La “Ley Cazzu” plantea, a grandes rasgos:

Permiso de viaje permanente: Una vez acreditado legalmente el abandono o ausencia del otro progenitor, el padre o madre que tiene la custodia podría obtener un permiso permanente para viajar con el menor, sin tener que acudir a tribunales cada vez.

Una vez acreditado legalmente el del otro progenitor, el padre o madre que tiene la custodia podría obtener para viajar con el menor, sin tener que acudir a tribunales cada vez. Menos burocracia, más humanidad: La iniciativa denuncia que hoy muchas madres y padres enfrentan trámites repetitivos, costosos y emocionalmente desgastantes , aunque la crianza real y cotidiana recaiga solo en ellos.

La iniciativa denuncia que hoy muchas madres y padres enfrentan , aunque la crianza real y cotidiana recaiga solo en ellos. Enfoque en el bienestar del menor: El objetivo central es que las decisiones se tomen pensando en el bienestar de los niños, y no en los conflictos o venganzas entre adultos: que puedan viajar por temas de salud, trabajo de su progenitor, oportunidades educativas o simplemente para visitar a la familia sin quedar atrapados en pleitos legales.

Quienes la apoyan insisten en que no se trata solo del caso Cazzu–Nodal, sino de miles de historias similares en Argentina y otros países latinoamericanos, donde las leyes no siempre reflejan las realidades de las familias monoparentales actuales.

Hasta este momento, la iniciativa sigue siendo una petición ciudadana, pero este eco social ya está generando discusiones en ámbitos legales y políticos. Falta ver si se traduce en una reforma concreta, pero algo es claro.