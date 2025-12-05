Resultados Lotería Nacional 5 de diciembre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2866

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 5 de diciembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2866 vuelve a convocar a una comunidad que sigue de cerca cada edición del tradicional viernes de la Lotería Nacional. Aunque la fecha operativa corresponde al 5 de diciembre, los resultados y números ganadores podrán consultarse a partir del cierre de la transmisión en vivo en cualquier momento.

Esta edición estuvo dedicada al Día del Valuador, una profesión que ha tomado fuerza en la administración del patrimonio inmobiliario federal.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2866?

El premio mayor de esta edición alcanzó 17 millones de pesos estructurados en dos series. Quien reúne ambas obtiene el monto total; adquirir solo una permite acceder a la mitad, una cantidad atractiva para muchos compradores del tradicional cachito.

El precio del boleto se mantuvo en 40 pesos y ofreció la posibilidad de ganar hasta 425 mil pesos por fracción. Para participantes que buscan ampliar su margen de oportunidad, la serie completa se vendió en 800 pesos y las dos series en 1,600 pesos, un esquema elegido por jugadores que desean competir por la totalidad del premio mayor.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior 2866 de la Lotería Nacional

La ceremonia se realiza en el salón principal de la Lotería Nacional y pudo seguirse en tiempo real a través del canal oficial de YouTube. Los tradicionales niños gritones marcarán el ritmo del sorteo con la lectura de cada número ganador.

La grabación permanece disponible para quienes desean revisar la dinámica del evento, confirmar un número o repasar detalles anunciados en la lectura oficial.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2866 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, horario habitual para las emisiones de los viernes. Este punto horario se mantiene estable para facilitar la consulta del público que sigue de forma constante las actividades de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2866 de la Lotería Nacional?

La verificación de premios se realiza a través de los canales oficiales de la institución. En el portal digital está disponible la herramienta que permite ingresar el número adquirido y conocer con precisión si existe algún monto a cobrar.

Los puntos de venta autorizados también ofrecen validación directa del billete, asistencia que muchos participantes utilizan para confirmar cualquier resultado relacionado con el Sorteo Superior 2866.