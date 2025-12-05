Se durmieron de tanto esperar: así los mejores memes del sorteo del Mundial 2026

Memes del Sorteo Mundial 2026 Para aligerar la tensión del sorteo de la fase de grupos para el Mundial 2026, los y las internautas acompañaron la espera con ingeniosos memes.

El Sorteo del Mundial 2026 es parte crucial de la competencia internacional de fútbol, dado que define la ruta que las 48 selecciones nacionales tendrán que tomar en su batalla por la Copa del Mundo.

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el acomodo oficial de la fase de grupos para el Mundial 2026, en el cual México quedó posicionado en el Grupo A junto a las selecciones de Corea del Sur, Sudáfrica y la posibilidad abierta entre Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa.

No obstante, la espera previa a la revelación de los resultados pareció eterna para los y las televidentes que tuvieron que presenciar la entrega de un premio al presidente Donald Trump, una rutina de comedia del actor Kevin Hart e incluso una presentación del cantante Robbie Williams.

Lo que el público creyó que sería un sorteo veloz para conocer el destino de sus selecciones nacionales preferidas, se tornó en una espera larga que dejó detrás múltiples ‘memes’ para aligerar el largo rato de incertidumbre.

Los memes que nos dejó el Sorteo del Mundial 2026

En busca de aliviar los momentos de tensión o ansiedad por el destino que las selecciones enfrentarán en la Copa del Mundo 2026, los y las internautas inundaron las redes sociales con divertidos memes durante su espera de los resultados.

A continuación, te mostraremos algunos de los mejores que circularon por el internet.

¡Corre y se va con los memes de apertura al sorteo!

Por supuesto, la sátira respecto a las figuras políticas no se hizo esperar; sobre todo, tras presenciar la entrega de un premio a la paz para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También destacaron los memes que señalaron la larga espera que tuvo que enfrentarse antes de conocer los resultados de la fase de grupos; entre ellos, destacaron personas muy responsables que miraron la transmisión desde la comodidad de sus trabajos.

Finalmente, también tuvimos a los y las patriotas, quienes claramente siempre han creído en lo lejos que puede llegar la selección mexicana:

