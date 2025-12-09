Come al estilo de Bad Bunny: así puedes reservar en el restaurante ‘YOKO’ de CDMX sólo por esta noche

YOKO llega a CDMX El reataurante YOKO, en Puerto Rico, es el preferido de Bad Bunny; esta noche, ofrecerá su menú en la CDMX.

El artista más escuchado del 2025 y próximamente estrella protagonista del estadio GNP Seguros, Bad Bunny, regalará una experencia gastronómica a sus fans mexicanos y mexicanas que esperan ansiosamente su serie de conciertod en la Ciudad de México.

A diferencia de Tortas Los Linkin o Taquería La Dua, dinámicas que la banda de rock alternativo y la cantante-compositora brindaron a sus fans en México recientemente, lo que el puertorriqueño ofrecerá no es un platillo mexicano, sino algo más personal: su restaurante preferido.

Por una noche, “YOKO”, restaurante de comida japonesa en Puerto Rico y catalogado como el sitio preferido de Bad Bunny, dispondrá su variado menú a los paladares mexicanos que deseen compartir la experiencia de degustar los platillos favoritos de su artista favorito.

Detalles del restaurante YOKO en CDMX: Hora, lugar y cómo acceder al evento

La oportunidad para comer al estilo del creador del exitoso álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS en la Ciudad de México tiene por cita una fecha única: hoy, martes 9 de diciembre de 2025, así es, ¡es esta misma noche!

Por tal razón, te informamos sobre los detalles más importantes del evento para que puedas formar parte de la experiencia gastronómica.

Lugar: Hotel Mondrian Condesa, Ciudad de México. Ubicado en la calle Aguascalientes 156, en la Colonia Condesa.

En su cocina, el restaurante YOKO instalará su propio equipo para la realización de los platillos que ofrecerá, mientras que el hotel mexicano se encargará de la coctelería.

Fecha: Martes 9 de diciembre.

Martes 9 de diciembre. Horario: 7:00 PM a 11:00 PM.

La entrada estará abierta a todo público y no será necesario realizar una reservación previa, sino que el acceso se dará por orden de llegada.

Dado que se trata de una ocasión única, se espera gran presencia de fanáticos y fanáticas del “Conejo malo”, por lo que te recomendamos tomar tus precauciones en cuanto al horario y asistir con antelación a la hora de entrada.

¿Qué es lo que ofrece YOKO, el restaurante favorito de Bad Bunny?

YOKO es un restaurante de comida japonesa que tiene su sede en San Juan, Puerto Rico, país natal del famoso cantautor y productor Benito Antonio, alias Bad Bunny y próximo encargado del show de mediotiempo en el Super Bowl LX.

En redes sociales, Bad Bunny ha sido capturado asistiendo al restaurante que hoy traerá su menú a México, siendo esta noche su primera aparición internacional fuera de Puerto Rico.

Uno de los chefs de YOKO, José Meléndez, también es puertorriqueño y se formó en la cocina peruano-japonesa en Lima, Perú, creando en su restaurante una narrativa donde conviven la tradición y la innovación.

Por otra parte, el chef Marielys Hernández tiene experiencia en la escena culinaria de Miami y es especialista en la fusión nikkei (mezcla de la cocina tradicional japonesa con ingredientes peruanos).

El menú de YOKO en Puerto Rico es de alta cocina japonesa, con énfasis en nigiris y sashimis de lujo; también incluye tiraditos creativos, cortes de pescado y rolls especiales, ofreciendo una experiencia moderna y sofisticada que hoy estará al alcance de los fanáticos y fanáticas de Bad Bunny que asistan al evento.